Денис Маслов внес законопроект о повышении окладов судьям местных судов до 90 тысяч грн, но есть нюанс

Изменения предусматривают расчет окладов судей в орудных величинах, а размер орудной величины будет установлен Кабмином, поручение которому с «желаемым» размером этой величины содержится в другом законопроекте, который зарегистрировали Руслан Стефанчук, Галина Третьякова, Даниил Гетманцев и другие.

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Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, нардеп от «Слуги народа» Денис Маслов зарегистрировал анонсированный им законопроект 13467-1 «о повышении окладов судьям местных судов до 90 тысяч грн».

Однако есть нюанс – изменения предусматривают расчет этих окладов в орудных величинах, то есть, отвязку должностных окладов от прожиточного минимума. А размер орудной величины будет установлен Кабмином, поручение о чем с «желаемым» размером этой величины содержится в другом законопроекте 13466, который зарегистрировали Руслан Стефанчук, Галина Третьякова, Даниил Гетманцев и другие.

Что предлагает базовый законопроект Стефанчука

Как писала «Судебно-юридическая газета», «базовый» законопроект 13466 предусматривает ряд изменений в Кодекс законов о труде, профильные для госорганов законы и закон о госслужбе. Переходными положениями Кабмину поручается «обеспечить расчет размера базовой (орудной) величины для определения размеров должностных окладов и ее установление в проекте закона о Государственном бюджете Украины на 2026 год в размере не менее 3470 грн».

Что касается судей, то для них разработали отдельный законопроект 13467 о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей». В соответствии с ним базовый размер должностного оклада судьи составит:

судьи местного суда – 18,2 базовых (орудных) величин (то есть, если исходить из орудной величины в 3470 грн, то не менее 63 154 грн в 2026 году);

судьи апелляционного суда, высшего специализированного суда – 30,3 орудных величин (то есть, не менее 105 141 грн);

судьи Верховного Суда – 45,4 базовых (орудных) величин (то есть, не менее 157 538 грн).

Следует напомнить, что сейчас должностной оклад судьи ВС составляет 157 650 грн, апелляционного суда – 105 100 грн, местного суда – 63 060 грн.

Таким образом, если законопроекты будут приняты в такой редакции, то на размер «голого» оклада судьи по сравнению с 2025 годом это не повлияет.

Что предлагает Денис Маслов

Денис Маслов предлагает в альтернативном законопроекте, чтобы базовый должностной оклад судьи местного суда составлял не 18,2 орудных величин (как предлагается законопроектом Стефанчука-Третьяковой), а 26 орудных величин.

Как посчитал Маслов, это составит 90 220 гривен. В остальной части законопроект не отличается от базового.

Как указывает председатель комитета, «реализация законопроекта потребует в 2026 году дополнительных расходов на выплату судейского вознаграждения для судей местных судов в размере 1 377 063,7 грн» (хотя, очевидно, речь идет не о 1,37 млн, а о 1,37 млрд грн – прим. ред.). Указанные расходы планируется обеспечить за счет поступлений от уплаты судебного сбора.

В чем заключается «подводный камень»

Впрочем, здесь имеет место нюанс. Дело в том, что законопроектом 13467-1, который внес Денис Маслов, не предлагается закрепить в законе о судоустройстве или в другом законе размер самой орудной величины.

Этот размер предлагается правительству в «базовом» законопроекте 13466, который предусматривает лишь поручение Кабмину обеспечить установление в 2026 году базовой (орудной) величины для определения размеров должностных окладов в сумме не менее 3 470 грн.

Таким образом, во-первых, речь идет не о закреплении размера орудной величины для расчета, а лишь о поручении Кабмину, который может учесть или не учесть это поручение в законопроекте о бюджете на следующий год.

Во-вторых, если размер орудной величины в 3470 грн не закрепляется в законе о судоустройстве непосредственно, то его можно будет изменять другими законами.

По принципу «замораживания» прожиточного минимума для расчета окладов судей на уровне 2102 грн, аналогичным образом можно заморозить или применить любой другой размер орудной величины для их окладов.

Итак, сумма в 90 тысяч грн – это не гарантированная сумма, а лишь та, которую депутаты видят как перспективу.

Автор: Наталя Мамченко

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