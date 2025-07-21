Минюст пояснил, как получить статус ребёнка, пострадавшего от войны: кто имеет право и какие документы нужны

В Украине действует правовой механизм — предоставление статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженного конфликта.

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Более миллиона украинских детей были вынуждены покинуть свои дома из-за полномасштабной войны. Тысячи из них пережили утраты, эвакуации и обстрелы, а десятки тысяч ежедневно сталкиваются с глубокими психологическими травмами. Чтобы обеспечить им надлежащую защиту и поддержку, в Украине действует правовой механизм — предоставление статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженного конфликта.

Кто имеет право на статус

Такой статус могут получить несовершеннолетние, которые:

получили ранения, контузию или увечья;

• стали жертвами физического или сексуального насилия;

• были похищены или незаконно вывезены за границу;

• незаконно удерживались, в том числе находились в плену;

• были вовлечены в вооруженные формирования;

• подверглись психологическому насилию.

Как подать заявление

Обращение о предоставлении статуса подается в ближайшую службу по делам детей. Заявление могут подать:

родители или другие законные представители ребенка;

• сам ребенок (с 14 лет);

• органы опеки и попечительства;

• другие родственники (бабушка, дедушка, тетя, дядя, совершеннолетние брат или сестра и т.д.).

Необходимые документы

К заявлению следует приложить:

• копии документов, удостоверяющих личность ребенка и заявителя;

• документы, подтверждающие родственные связи или полномочия;

• согласие на обработку персональных данных;

• при наличии — справку ВПЛ, выписку из реестра общины.

Также подаются документы, подтверждающие факт того, что ребенок пострадал: медицинские справки, заключения экспертиз, материалы уголовных производств, свидетельства о смерти близких, заключения социальных служб и другие официальные документы. Подробный перечень доступен в соответствующем Порядке или в службе по делам детей.

Какие преимущества дает статус

На сегодняшний день государство гарантирует таким детям бесплатное питание в государственных и коммунальных учреждениях образования. В будущем возможно расширение льгот — в частности, на оздоровление и психологическую помощь.

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