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Минюст пояснил, как получить статус ребёнка, пострадавшего от войны: кто имеет право и какие документы нужны

20:24, 21 июля 2025
В Украине действует правовой механизм — предоставление статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженного конфликта.
Минюст пояснил, как получить статус ребёнка, пострадавшего от войны: кто имеет право и какие документы нужны
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Более миллиона украинских детей были вынуждены покинуть свои дома из-за полномасштабной войны. Тысячи из них пережили утраты, эвакуации и обстрелы, а десятки тысяч ежедневно сталкиваются с глубокими психологическими травмами. Чтобы обеспечить им надлежащую защиту и поддержку, в Украине действует правовой механизм — предоставление статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженного конфликта.

Кто имеет право на статус

Такой статус могут получить несовершеннолетние, которые:

  • получили ранения, контузию или увечья;
    • стали жертвами физического или сексуального насилия;
    • были похищены или незаконно вывезены за границу;
    • незаконно удерживались, в том числе находились в плену;
    • были вовлечены в вооруженные формирования;
    • подверглись психологическому насилию.

Как подать заявление

Обращение о предоставлении статуса подается в ближайшую службу по делам детей. Заявление могут подать:

  • родители или другие законные представители ребенка;
    • сам ребенок (с 14 лет);
    • органы опеки и попечительства;
    • другие родственники (бабушка, дедушка, тетя, дядя, совершеннолетние брат или сестра и т.д.).

Необходимые документы

К заявлению следует приложить:
• копии документов, удостоверяющих личность ребенка и заявителя;
• документы, подтверждающие родственные связи или полномочия;
• согласие на обработку персональных данных;
• при наличии — справку ВПЛ, выписку из реестра общины.

Также подаются документы, подтверждающие факт того, что ребенок пострадал: медицинские справки, заключения экспертиз, материалы уголовных производств, свидетельства о смерти близких, заключения социальных служб и другие официальные документы. Подробный перечень доступен в соответствующем Порядке или в службе по делам детей.

Какие преимущества дает статус

На сегодняшний день государство гарантирует таким детям бесплатное питание в государственных и коммунальных учреждениях образования. В будущем возможно расширение льгот — в частности, на оздоровление и психологическую помощь.

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