Минюст пояснил, как получить статус ребёнка, пострадавшего от войны: кто имеет право и какие документы нужны

Более миллиона украинских детей были вынуждены покинуть свои дома из-за полномасштабной войны. Тысячи из них пережили утраты, эвакуации и обстрелы, а десятки тысяч ежедневно сталкиваются с глубокими психологическими травмами. Чтобы обеспечить им надлежащую защиту и поддержку, в Украине действует правовой механизм — предоставление статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженного конфликта.
Кто имеет право на статус
Такой статус могут получить несовершеннолетние, которые:
Как подать заявление
Обращение о предоставлении статуса подается в ближайшую службу по делам детей. Заявление могут подать:
Необходимые документы
К заявлению следует приложить:
• копии документов, удостоверяющих личность ребенка и заявителя;
• документы, подтверждающие родственные связи или полномочия;
• согласие на обработку персональных данных;
• при наличии — справку ВПЛ, выписку из реестра общины.
Также подаются документы, подтверждающие факт того, что ребенок пострадал: медицинские справки, заключения экспертиз, материалы уголовных производств, свидетельства о смерти близких, заключения социальных служб и другие официальные документы. Подробный перечень доступен в соответствующем Порядке или в службе по делам детей.
Какие преимущества дает статус
На сегодняшний день государство гарантирует таким детям бесплатное питание в государственных и коммунальных учреждениях образования. В будущем возможно расширение льгот — в частности, на оздоровление и психологическую помощь.
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