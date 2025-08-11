В Минюсте напомнили порядок определения и расчета задолженности по уплате алиментов

Уплата одним из родителей алиментов на содержание ребенка является одним из способов выполнения обязанности по содержанию ребенка.

Южное межрегиональное управление Министерства юстиции г. Одесса напомнило порядок определения и расчета задолженности по уплате алиментов.

Порядок осуществления расчета задолженности по уплате алиментов регулируется Семейным кодексом Украины, Законом Украины «Об исполнительном производстве», Инструкцией по организации принудительного исполнения решений, утвержденной приказом Министерства юстиции Украины от 02.04.2012 № 512/5 (в редакции приказа Министерства юстиции Украины от 29.09.2016 № 2832/5), и другими нормативно-правовыми актами.

Уплата одним из родителей алиментов на содержание ребенка является одним из способов выполнения обязанности по содержанию ребенка. Согласно статьям 187, 189 Семейного кодекса Украины, алиментами являются денежные средства на содержание ребенка, которые могут уплачиваться добровольно или взыскиваться принудительно. Алименты удерживаются по добровольно поданному одним из родителей заявлению из его заработной платы, пенсии, стипендии; уплачиваются добровольно одним из родителей на основании заключенного между родителями договора об уплате алиментов; взыскиваются с одного из родителей на основании исполнительной надписи нотариуса в случае невыполнения им своей обязанности по договору об уплате алиментов; взыскиваются с одного из родителей по решению суда.

При невозможности достижения между родителями соглашения о добровольном удержании или уплате одним из них алиментов, средства на содержание ребенка (алименты) могут быть присуждены по решению суда в доле от дохода плательщика и (или) в твердой денежной сумме. Если плательщик алиментов имеет нерегулярный, переменный доход, получает часть дохода в натуральной форме, а также при наличии других обстоятельств, имеющих существенное значение, суд по заявлению плательщика или получателя может определить размер алиментов в твердой денежной сумме. При этом размер алиментов, определенный судом в твердой денежной сумме, подлежит индексации в соответствии с законом.

Размер задолженности по уплате алиментов определяется исполнителем по месту исполнения решения в порядке, установленном Семейным кодексом Украины. При этом размер алиментов не может быть меньше установленного Семейным кодексом Украины. Минимальный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше, чем 50 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Прожиточный минимум на ребенка соответствующего возраста определяется Законом Украины «О Государственном бюджете Украины» на соответствующий год. Следовательно, размер прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста определяется ежегодно.

Виды доходов, из которых производится удержание алиментов, определены в соответствии с Перечнем видов доходов, учитываемых при определении размера алиментов на одного из супругов, детей, родителей, других лиц, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины № 146.

Согласно статье 195 Семейного кодекса Украины, задолженность по алиментам плательщика алиментов, который не работал на момент возникновения задолженности либо является физическим лицом – предпринимателем (ФЛП) и находится на упрощенной системе налогообложения, либо является гражданином Украины, получающим заработок (доход) в государстве, с которой Украина не имеет договора о правовой помощи, определяется исходя из средней заработной платы работника для данной местности. Следует учитывать, что из средней заработной платы работника для данной местности сумма налоговых обязательств не вычитается, поскольку понятие «средняя заработная плата для данной местности» является макроэкономическим показателем, не является реальной и не может быть объектом налогообложения. Соответствующий правовой вывод сформирован Верховным Судом в постановлении от 14.04.2021 по делу № 759/1727/16. Источником информации о средней заработной плате для работника данной местности является статистическая информация органов государственной статистики Украины.

Согласно пункту 2 раздела XVI Инструкции, в случае если должник получает заработок (доходы) в разных местах, удержание алиментов с каждого вида выплат осуществляется по отдельным постановлениям о взыскании алиментов в соответствии с размером удержания, определенным исполнительным документом. Если с должника взыскиваются алименты на содержание трех и более детей, а также если имеется задолженность по уплате алиментов за прошлое время, исполнитель в постановлении указывает о взыскании 50% из заработка должника для обеспечения текущих платежей. Задолженность за прошлое время в таких случаях может быть погашена путем обращения взыскания на имущество должника.

Вместе с тем, согласно части 3 статьи 70 Закона, в случае если с должника следует взыскивать алименты на содержание трех и более детей, а также если имеется задолженность за прошлое время, исполнитель указывает о взыскании 50% из заработка должника. Это ограничение не распространяется на удержания из заработной платы в случае отбывания должником наказания в виде исправительных работ и взыскания алиментов на несовершеннолетних детей. В таких случаях размер удержаний из заработной платы не может превышать 70 процентов.

Согласно абзацам 4 и 5 пункта 4 раздела XVI Инструкции, взыскание алиментов по исполнительным листам за прошлое время проводится в пределах десятилетнего срока, предшествовавшего предъявлению исполнительного листа к исполнению. Если по исполнительному документу, предъявленному к исполнению, удержание алиментов не проводилось в связи с розыском должника, взыскание алиментов должно осуществляться за весь период независимо от установленного десятилетнего срока и достижения совершеннолетия лицом, на содержание которого присуждены алименты.

Согласно части 8 статьи 71 Закона, споры относительно размера задолженности по уплате алиментов решаются судом по заявлению заинтересованного лица в порядке, установленном законом.

