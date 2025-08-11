Практика судов
ВПЛ напомнили, как оформить помощь на проживание

07:54, 11 августа 2025
Помощь на проживание внутренне перемещенным лицам предоставляется ежемесячно с месяца обращения, и ее размер составляет для лиц с инвалидностью и детей — 3 000 гривен, для остальных — 2 000 гривен.
Фото: 24tv.ua
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Полтавской области напомнило, как внутренне перемещенным лицам оформить помощь на проживание.

Согласно Порядку предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 20.03.2022 № 332, с мая 2022 года помощь предоставляется лицам, которые:

  • переместились (повторно переместились) с 01.01.2022 с территорий, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или которые временно оккупированы РФ, утвержденный Минрегионом, по которым не определена дата завершения боевых действий (прекращения их возможности) или временной оккупации;
  • имеют разрушенное или непригодное для проживания жилье, информация о котором внесена в Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией РФ против Украины (при технической возможности), либо о котором подано документальное подтверждение органом местного самоуправления факта повреждения / уничтожения жилья в результате вышеуказанных обстоятельств;
  • дети, рожденные у внутренне перемещенного лица, сведения о которых внесены в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах.

Трудоспособные ВПЛ, впервые обратившиеся за назначением помощи с 1 декабря 2023 года, должны в течение трех месяцев с дня назначения помощи способствовать своей занятости (трудоустроиться / зарегистрироваться как физлицо-предприниматель / встать на учет как лицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность / подать заявление на получение помощи для обретения экономической самостоятельности, гранта на открытие или развитие бизнеса, ваучера на обучение / получить статус безработного).

Если лицо не способствовало своей занятости или не получило статус безработного в течение трех месяцев с даты назначения помощи, выплата прекращается с четвертого месяца.

Указанное выше требование по обязательной занятости не распространяется на отдельные категории ВПЛ, которым помощь назначается на 6 месяцев. В частности, это:

  • один из членов семьи, ухаживающий за ребенком до 6 лет включительно;
  • один из членов семьи, воспитывающий троих и более детей до 18 лет;
  • один из членов семьи, воспитывающий малолетнего ребенка, который учится онлайн (полностью или частично), при наличии документального подтверждения учебным заведением;
  • лицо, ухаживающее за больным ребенком без установленной инвалидности;
  • лица с инвалидностью I или II группы;
  • лицо, ухаживающее за лицом с инвалидностью I группы, ребенком с инвалидностью до 18 лет, лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства или лицом старше 80 лет;
  • физическое лицо, предоставляющее социальные услуги по уходу;
  • студенты, обучающиеся по дневной или дуальной форме в учреждениях общего среднего, профессионального, профессионально-технического, фахового предвысшего или высшего образования.

Помощь на второй 6-месячный период назначается без дополнительного обращения таким ВПЛ:

  • получателям пенсии, размер которой не превышает четырех прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность, по состоянию на 1 января года принятия решения о назначении помощи;
  • лицам с инвалидностью I или II группы, детям с инвалидностью до 18 лет, детям с тяжелыми поражениями нервной системы, врожденными патологиями, редкими орфанными болезнями, онкозаболеваниями, ДЦП, тяжелыми психическими расстройствами, инсулинозависимым диабетом I типа, острыми или хроническими болезнями почек IV степени, травмами, нуждающимся в трансплантации органов или паллиативной помощи, без установленной инвалидности (при наличии подтверждающих документов);
  • детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа до 23 лет, включая тех, кто проживает в детских домах семейного типа и приемных семьях, а также воспитателям, приемным родителям и опекунам (попечителям).

Размер помощи:

  • для лиц с инвалидностью и детей — 3 000 грн;
  • для других лиц — 2 000 грн.

Перечень документов:

  • заявление установленной формы;
  • документ, удостоверяющий личность;
  • свидетельство о рождении (для детей до 14 лет);
  • решение суда о потере трудоспособности (при наличии);
  • справка о тяжелом заболевании ребенка (см. выше);
  • другие документы, влияющие на назначение и размер помощи.

Способы оформления помощи:

Онлайн:

  • через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины: portal.pfu.gov.ua;
  • через мобильное приложение Пенсионного фонда Украины;
  • через портал «Дія»: diia.gov.ua.

Офлайн:

  • в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины;
  • в Центре предоставления административных услуг (ЦНАП);
  • у уполномоченного должностного лица исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета территориальной громады.

В случае изменения обстоятельств, влияющих на право получения помощи (например, получение субсидии на аренду жилья), выплата может быть прекращена или изменена.

Подробную информацию о помощи ВПЛ можно найти на официальном сайте Министерства социальной политики и других государственных ресурсах. Также консультации предоставляются в сервисных центрах Пенсионного фонда области и в ЦНАПах.

