ВПО нагадали, як оформити допомогу на проживання

Допомога на проживання ВПО надається щомісячно з місяця звернення, а її розмір становить для осіб з інвалідністю та дітей — 3 000 гривень, а для інших осіб — 2 000 гривень.

Фото: 24tv.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду України в Полтавській області нагадало, як внутрішньо переміщеним особам оформити допомогу на проживання.

Відповідно до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.22 № 332, визначено, що починаючи з травня 2022 р. допомога надається таким особам:

перемістилися (повторно перемістилися) з 01.01.2022 з територій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, затвердженого Мінрозвитку, щодо яких не визначено дати завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації;

у яких житло зруйноване або непридатне для проживання та інформація про яке внесена до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією РФ проти України (за технічної можливості), або щодо якого подано документальне підтвердження органом місцевого самоврядування факту пошкодження / знищення житлового приміщення внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією РФ;.

діти, які народилася у внутрішньо переміщеної особи, відомості про яких включено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб

Працездатні ВПО, які вперше звертаються за призначенням допомоги з 1 грудня 2023 року, повинні протягом трьох місяців з дня призначення допомоги сприяти своїй зайнятості (працевлаштуватись / зареєструватись як фізична особа-підприємець / стати на облік як фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність / подати заяву для отримання допомоги на здобуття економічної самостійності/ґранту на створення або на розвиток власного бізнесу чи ваучера на навчання /набути статусу безробітного.

Якщо особа не сприяла своїй зайнятості або не набула статусу безробітного протягом трьох місяців з дня призначення допомоги, виплата допомоги припиняється з четвертого місяця з дня її призначення.

Зазначена вище вимога щодо обов’язкової зайнятості не стосується деяких категорій ВПО, яким допомога призначається на 6-місячний термін. Зокрема, до них належать:

одна особа зі складу сім’ї, яка доглядає за дитиною до досягнення нею шестирічного віку (включно);

одна особа зі складу сім’ї, яка має трьох і більше дітей віком до 18 років і доглядає за ними;

одна особа зі складу сім’ї, яка виховує малолітню дитину, що навчається онлайн (повністю або частково), у разі документального підтвердження застосування такої форми навчання відповідним навчальним закладом освіти;

особа, яка доглядає за хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність;

особи з інвалідністю I чи II групи;

особа, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, або особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, або особою, яка досягла 80-річного віку;

фізична особа, яка надає соціальні послуги з догляду;

студенти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти.

Допомога на другий 6-місячний період призначається без додаткового звернення таким особам з числа ВПО:

отримувачам пенсії, розмір якої не перевищує чотирьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на 1 січня року, в якому приймається рішення про призначення допомоги;

особам з інвалідністю I чи II групи, дитині з інвалідністю віком до 18 років, дитині, хворій на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, що підтверджується документально;

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа віком до 23 років, у тому числі таким, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, а також батькам-вихователям, прийомним батькам та опікунам (піклувальникам).

Допомога на проживання ВПО надається щомісячно з місяця звернення. Розмір її становить:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 000 гривень;

для інших осіб — 2 000 гривень.

Перелік документів для оформлення допомоги на проживання:

заява встановленої форми документ, що посвідчує особу

свідоцтво про народження (для дітей до 14 років)

рішення суду про втрату працездатності (у разі наявності) (для особи, яка не проживає разом із членом сім’ї та не пов’язана з ним спільним побутом)

довідка про тяжке захворювання дитини (див вище);

інші документи, які можуть впливати на призначення, розмір допомоги.

Допомогу можна оформити такими способами:

Онлайн:

через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (portal.pfu.gov.ua);

через мобільний додаток Пенсійного фонду України;

через портал “Дія” (diia.gov.ua).

Офлайн:

у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України;

у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП);

в уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради територіальної громади.

У разі зміни обставин, які впливають на право отримання допомоги (наприклад, отримання субсидії на оренду житла), виплата може бути припинена або змінена.

Детальну інформацію про допомогу ВПО можна знайти на офіційному сайті Міністерства соціальної політики та інших урядових ресурсах. Також можна отримати консультацію у сервісних центрах Пенсійного фонду області або у Центрах надання адміністративних послуг.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.