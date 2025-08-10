Двое детей — два отпуска: как отец и мать могут ухаживать за малышами одновременно

Отец и мать могут одновременно находиться в отпуске по уходу за детьми до трех лет, если оформят его отдельно на каждого ребенка.

В Украине законодательство позволяет матери и отцу одновременно находиться в отпуске по уходу за детьми, если они ухаживают за разными детьми в возрасте до трех лет. Об этом сообщает Управление инспекционной деятельности в Винницкой области.

Например, если одному ребенку — 2 года, а другому — всего 2 месяца, каждый из родителей имеет право оформить отдельный отпуск по уходу. Это объясняется тем, что каждый ребенок является отдельным основанием для предоставления такого отпуска.

Чтобы получить отпуск по уходу за ребенком до трех лет, одному из родителей необходимо предоставить работодателю:

свидетельство о рождении ребенка;

официальный документ, подтверждающий, что другой родитель не использовал этот отпуск в отношении того же ребенка.

Таким образом, семьи, в которых есть двое малышей в возрасте до трех лет, могут одновременно воспользоваться законным правом на уход за каждым ребенком отдельно. Это позволяет родителям распределить обязанности, уделить больше времени детям и при этом сохранить социальные гарантии.

