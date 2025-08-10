Двоє дітей — дві відпустки: як батько й мати можуть доглядати малюків одночасно

Батько й мати можуть одночасно перебувати у відпустці по догляду за різними дітьми до трьох років, якщо оформлять її окремо на кожну дитину.

В Україні законодавство дозволяє матері та батькові одночасно перебувати у відпустці для догляду за дітьми, якщо вони доглядають за різними дітьми віком до трьох років. Про це повідомляє Управління інспекційної діяльності у Вінницькій області.

Наприклад, якщо одній дитині — 2 роки, а іншій — лише 2 місяці, кожен із батьків має право оформити окрему відпустку для догляду. Це пояснюється тим, що кожна дитина є окремою підставою для надання такої відпустки.

Щоб отримати відпустку для догляду за дитиною до трьох років, одному з батьків потрібно надати роботодавцю:

свідоцтво про народження дитини;

офіційний документ, який підтверджує, що інший з батьків не використав цю відпустку щодо тієї ж дитини.

Таким чином, сім’ї, у яких є двоє малюків віком до трьох років, можуть одночасно скористатися законним правом на догляд за кожною дитиною окремо. Це дає змогу батькам розподілити обов’язки, приділити більше часу дітям і водночас зберегти соціальні гарантії.

