НАТО продолжит поставки оружия Украине независимо от результатов саммита, – генсек НАТО Рютте

08:12, 11 августа 2025
Генсек НАТО отметил, что поставки оружия Украине будут продолжаться, даже если переговоры с Путиным провалятся.
Фото: Axios
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что поставки оружия, скоординированные НАТО, будут продолжаться независимо от того, что произойдет на пятничном саммите, подчеркнув обязательство НАТО «обеспечить Украину всем необходимым, чтобы оставаться в борьбе и быть в наилучшем возможном положении», когда придет время для переговоров о прекращении огня или мирном соглашении. Об этом пишет CBS News.

Генсек НАТО подчеркнул, что поставки оружия Украине при координации Альянса будут продолжаться независимо от результатов саммита, чтобы обеспечить Украине наилучшую позицию для будущих переговоров о прекращении огня или мирном соглашении. Генеральный секретарь НАТО заявил, что президент США Дональд Трамп во время личной встречи с Путиным «проверит» его намерения по достижению соглашения о прекращении огня в войне России против Украины.

«В пятницу важно увидеть, насколько серьезно Путин относится к этому, и единственный человек, который может это сделать — это президент Трамп», — подчеркнул Рютте, добавив: «Если нет, то на этом все закончится. Если он серьезен, то с пятницы процесс продолжится — Украина будет вовлечена, европейцы будут вовлечены».

На вопрос, не против ли он, чтобы Украину исключили из этих переговоров, Рютте ответил, что Украина «должна быть и будет вовлечена» в обсуждение вопросов территории, гарантий безопасности и мирных переговоров. «Действительно важно, чтобы эта встреча состоялась. Это не будет окончательным словом в этом процессе», — добавил он, подчеркнув, что давление на Россию, которое Трамп оказывал последние шесть месяцев, должно продолжаться.

Ранее вице-президент США  Джей Ди Венс заявлял, что Соединенные Штаты Америки стремятся к урегулированию в Украине с учетом текущей линии соприкосновения и хотят прекратить финансирование Украины в войне.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что ключевой элемент завершения войны — территориальные вопросы. «Должна быть уступка со стороны россиян и со стороны украинцев, это сложно. Украинцы заплатили огромную цену в этой войне», — указал он.

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что сейчас существует возможность достичь мирной договоренности между Украиной и Россией.

Трамп заявил, что встретится с Путиным 15 августа на Аляске, добавив: «Это сложно. Будет определенный обмен территориями на благо обеих сторон, но мы еще будем это обсуждать».

