Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним 15 серпня на Алясці

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним на Алясці 15 серпня.

"Довгоочікувана зустріч між мною, як президентом США, та президентом Росії Путіним відбудеться наступної п’ятниці, 15 серпня 2025 року, у великому штаті Аляска", - написав Трамп у своїй соцмережі.

Однак, за його словами, подальші подробиці зустрічі поки не будуть розкриватись.

Раніше The New York Post із посиланням на неназваного представника Білого дому писало, що зустріч Трампа з Путіним відбудеться лише за умови, що російський лідер також зустрінеться з Зеленським.

Однак Дональд Трамп спростував повідомлення ЗМІ про те, що перед його зустріччю з очільником Кремля останній має спершу провести переговори з українським лідером Володимиром Зеленським.

Видання NYT писало, що Дональд Трамп хоче провести особисту зустріч з Путіним вже наступного тижня, а після цього – за участі Володимира Зеленського.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.