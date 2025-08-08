Трамп заперечив умову про зустріч Путіна із Зеленським для зустрічі з ним

Президент США відповів «ні» на чутки, що його перемовини з Путіним можливі лише після зустрічі очільника Кремля із Зеленським.

Президент США Дональд Трамп спростував повідомлення ЗМІ про те, що перед його зустріччю з очільником Кремля Володимиром Путіним останній має спершу провести переговори з українським лідером Володимиром Зеленським.

Зокрема, під час спілкування з журналістами у Білому домі Трампа запитали, чи справді зустріч із ним можлива лише після переговорів Путіна із Зеленським. На це американський президент відповів: «Ні».

«Вони (Путін і Зеленський. – Ред.) хотіли б зустрітися зі мною, і я зроблю все можливе, щоб зупинити вбивства», – додав він.

Раніше The New York Post із посиланням на неназваного представника Білого дому писало, що зустріч Трампа з Путіним відбудеться лише за умови, що російський лідер також зустрінеться з Зеленським.

Нагадаємо, Дональд Трамп хоче провести особисту зустріч з Путіним вже наступного тижня, а після цього – за участі Володимира Зеленського.

За даними CNN, двоє представників Білого дому повідомили, що Путін запропонував зустрітися з Трампом під час особистої зустрічі з Стівом Віткоффом у Москві.

Путін назвав ОАЕ одним із підходящих місць для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

