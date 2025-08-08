Трамп опроверг условие о встрече Путина с Зеленским для встречи с ним

Президент США ответил «нет» на слухи, что его переговоры с Путиным возможны только после встречи главы Кремля с Зеленским.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что перед его встречей с главой Кремля Владимиром Путиным последний должен сначала провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

В частности, во время общения с журналистами в Белом доме Трампа спросили, действительно ли встреча с ним возможна только после переговоров Путина с Зеленским. На это американский президент ответил: «Нет».

«Они (Путин и Зеленский. – Ред.) хотели бы встретиться со мной, и я сделаю все возможное, чтобы остановить убийства», – добавил он.

Ранее The New York Post со ссылкой на неназванного представителя Белого дома писала, что встреча Трампа с Путиным состоится только при условии, что российский лидер также встретится с Зеленским.

Напомним, Дональд Трамп хочет провести личную встречу с Путиным уже на следующей неделе, а после этого — при участии Владимира Зеленского.

По данным CNN, двое представителей Белого дома сообщили, что Путин предложил встретиться с Трампом во время личной встречи со Стивом Виткоффом в Москве.

Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.