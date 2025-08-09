Трамп заявил, что встретится с Путиным 15 августа на Аляске

Дональд Трамп заявил, что долгожданная встреча между ним и Путиным состоится в «большом штате Аляска».

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа.

"Долгожданная встреча между мной, как президентом США, и президентом России Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в большом штате Аляска", - написал Трамп в своей соцсети.

Однако, по его словам, дальнейшие подробности встречи пока не будут раскрываться.

Ранее стало известно, что Белый дом начал работу над организацией трехсторонней встречи президента США Дональда Трампа, лидера Украины Владимира Зеленского и Путина.

Издание NYT писало, что Дональд Трамп хочет провести личную встречу с Путиным уже на следующей неделе, а после этого — при участии Владимира Зеленского.

Однако Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что перед его встречей с главой Кремля последний должен сначала провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

