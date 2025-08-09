Практика судов
  1. В мире

Трамп заявил, что встретится с Путиным 15 августа на Аляске

08:16, 9 августа 2025
Дональд Трамп заявил, что долгожданная встреча между ним и Путиным состоится в «большом штате Аляска».
Трамп заявил, что встретится с Путиным 15 августа на Аляске
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа.

"Долгожданная встреча между мной, как президентом США, и президентом России Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в большом штате Аляска", - написал Трамп в своей соцсети.

Однако, по его словам, дальнейшие подробности встречи пока не будут раскрываться.

Ранее стало известно, что Белый дом начал работу над организацией трехсторонней встречи президента США Дональда Трампа, лидера Украины Владимира Зеленского и Путина.

Издание NYT писало, что Дональд Трамп хочет провести личную встречу с Путиным уже на следующей неделе, а после этого — при участии Владимира Зеленского.

Однако Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что перед его встречей с главой Кремля последний должен сначала провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

путин Дональд Трамп

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВККС завершила собеседования с кандидатами в апелляционные административные суды — кто сможет стать судьей

Вакантных должностей судей апелляционных административных судов хватит на всех, кто дошел до финала конкурса – уникальный случай в истории судебной власти.

Введение орудийных величин для окладов судей — комитет Третьяковой рекомендовал комитету Маслова самостоятельно определиться с судьбой законопроекта

Вместе с тем, комитет Галины Третьяковой рекомендовал принять законопроект об орудийных величинах для расчета окладов НАБУ, НАПК, АРМА, БЭБ и таможенников.

«Манипуляции и попытка давления на суд»: в СБУ прокомментировали заявления Семена Кривоноса и Александра Клименко

СБУ заявила, что считает заявления НАБУ и САП «манипулятивными» и «попыткой оказать публичное давление на представителей судебной ветви власти».

Конкретные доказательства государственной измены детективов НАБУ до сих пор не представлены – НАБУ и САП

В НАБУ и САП призвали СБУ обнародовать материалы уголовных производств по детективам и не мешать рассмотрению их апелляционных жалоб.

Генпрокурор Руслан Кравченко заявил о разоблачении 25 млн грн незаконных выплат «боевых» тем, кто не был на фронте

Безосновательно насчитали более 15 млн грн дополнительного вознаграждения за участие в боевых действиях, хотя они не находились на «нуле» – Генпрокурор заявил о масштабной операции и 23 подозрениях.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Олійник
    Оксана Олійник
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Володимир Гевко
    Володимир Гевко
    голова Господарського суду Тернопільської області