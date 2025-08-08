Білий дім готує тристоронню зустріч Трампа, Зеленського і Путіна – ЗМІ

За інформацією журналістів, тристоронні переговори можуть відбутися вже наступного тижня.

Джерело фото: Reuters

Білий дім почав роботу над організацією тристоронньої зустрічі президента США Дональда Трампа, лідера України Володимира Зеленського та очільника Кремля Володимира Путіна.

Про це повідомили в адміністрації Трампа, пише з посиланням на джерела Суспільне.

Як зауважують у медіа, переговори можуть відбутися вже наступного тижня, але місце їхнього проведення поки не визначене.

Речниця Білого дому Каролайн Лівітт підтвердила, що американський президент готовий зустрітися з лідерами обох країн.

«Як заявив президент Трамп учора, росіяни висловили бажання зустрітися з президентом Трампом, і президент відкритий для цієї зустрічі. Президент Трамп хотів би зустрітися як з президентом Путіним, так і з президентом Зеленським, бо він хоче, щоб ця жорстока війна закінчилася. Білий дім опрацьовує деталі цих потенційних зустрічей, і деталі будуть надані у відповідний час», — зазначила Лівітт.

Що цьому передувало?

Дональд Трамп хоче провести особисту зустріч з Путіним вже наступного тижня, а після цього – за участі Володимира Зеленського.

За даними CNN, двоє представників Білого дому повідомили, що Путін запропонував зустрітися з Трампом під час особистої зустрічі з Стівом Віткоффом у Москві.

Путін назвав ОАЕ одним із підходящих місць для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Раніше The New York Post із посиланням на неназваного представника Білого дому писало, що зустріч Трампа з Путіним відбудеться лише за умови, що російський лідер також зустрінеться з Зеленським.

Однак Дональд Трамп спростував повідомлення ЗМІ про те, що перед його зустріччю з очільником Кремля останній має спершу провести переговори з українським лідером Володимиром Зеленським.

