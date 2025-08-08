Белый дом готовит трехстороннюю встречу Трампа, Зеленского и Путина – СМИ

По информации журналистов, трехсторонние переговоры могут состояться уже на следующей неделе.

Источник фото: Reuters

Белый дом начал работу над организацией трехсторонней встречи президента США Дональда Трампа, лидера Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина.

Об этом сообщили в администрации Трампа, пишет со ссылкой на источники Общественного.

Как отмечают в СМИ, переговоры могут пройти уже на следующей неделе, но место их проведения пока не определено.

Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт подтвердила, что американский президент готов встретиться с лидерами обеих стран.

«Как заявил президент Трамп вчера, россияне выразили желание встретиться с президентом Трампом, и президент открыт для этой встречи. Президент Трамп хотел бы встретиться как с президентом Путиным, так и с президентом Зеленским, потому что он хочет, чтобы эта жестокая война закончилась. Белый дом прорабатывает детали этих потенциальных встреч, и детали будут предоставлены в соответствующее время», — отметила Ливитт.

Что этому предшествовало?

Дональд Трамп хочет провести личную встречу с Путиным уже на следующей неделе, а после этого — при участии Владимира Зеленского.

По данным CNN, двое представителей Белого дома сообщили, что Путин предложил встретиться с Трампом во время личной встречи со Стивом Виткоффом в Москве.

Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее The New York Post со ссылкой на неназванного представителя Белого дома писало, что встреча Трампа с Путиным состоится лишь при условии, что российский лидер также встретится с Зеленским.

Однако Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что перед его встречей с главой Кремля последний должен сначала провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

