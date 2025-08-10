Практика судов
  1. В Украине

Встреча Трампа и Путина станет проверкой готовности РФ прекратить войну в Украине, — генсек НАТО Рютте

21:50, 10 августа 2025
Марк Рютте заявил, что Дональд Трамп хочет положить конец ужасной гибели людей.
Фото: ukrinform.com
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что будущая встреча президента США Дональда Трампа и Путина на Аляске станет важной проверкой и поможет оценить готовность России прекратить войну в Украине. Об этом он сказал в комментарии телеканалу ABC News.

«Следующая пятница будет важной, потому что это будет проверка Путина, насколько серьезно он настроен на прекращение этой ужасной войны… Речь пойдет, конечно, о гарантиях безопасности, но также об абсолютной необходимости признать, что Украина сама решает свое будущее, что Украина должна быть суверенным государством, которое само определяет свое геополитическое будущее», — сказал Рютте.

По его мнению, Дональд Трамп также поддерживает эти условия.

«Президент хочет положить этому конец. Он хочет положить конец ужасной гибели людей», — сказал генсек НАТО.

Он также отметил, что «вопрос будет заключаться в том, как двигаться дальше после прекращения огня, включая то, что это означает с точки зрения гарантий безопасности для Украины».

Ранее вице-президент США  Джей Ди Венс заявлял, что Соединенные Штаты Америки стремятся к урегулированию в Украине с учетом текущей линии соприкосновения и хотят прекратить финансирование Украины в войне.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что ключевой элемент завершения войны — территориальные вопросы. «Должна быть уступка со стороны россиян и со стороны украинцев, это сложно. Украинцы заплатили огромную цену в этой войне», — указал он.

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что сейчас существует возможность достичь мирной договоренности между Украиной и Россией.

Трамп заявил, что встретится с Путиным 15 августа на Аляске, добавив: «Это сложно. Будет определенный обмен территориями на благо обеих сторон, но мы еще будем это обсуждать».

Высокопоставленный европейский дипломат объяснил готовность Путина встретиться с Трампом совместным давлением со стороны Вашингтона и союзников, но подчеркнул, что это «не означает заключения соглашения или перемирия».

В то же время Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не «подарит» свои территории России в рамках возможных договоренностей о прекращении огня.

Добавим, европейские лидеры заявили, что текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров по урегулированию войны РФ против Украины.

