Відповідь на територіальне питання є вже в Конституції України, — Зеленський

08:59, 9 серпня 2025
Володимир Зеленський заявив, що Київ не даруватиме своїх земель окупантам.
На тлі розмов про ймовірні територіальні поступки в обмін на припинення війни Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна  не даруватиме нікому своїх земель.

За його словами, відповідь на українське територіальне питання «є вже в Конституції України», а відступати від цього ніхто не буде і не зможе.

Зеленський зазначив, що Україна готова до «реальних рішень, які можуть дати мир».

«Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, — вони одночасно і рішення проти миру. Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення, вони ніколи не спрацюють. А нам усім потрібен реальний, живий мир, який люди будуть поважати», — сказав Зеленський у відеозверненні.

Нижче наводимо повний текст заяви Зеленського:

«Президент Трамп оголосив про підготовку своєї зустрічі з Путіним на Алясці. Дуже далеко від цієї війни, яка триває на нашій землі, проти нашого народу і яку все одно не закінчити без нас, без України.

Путін не вірив у наших людей і тому ухвалив це своє безнадійне рішення спробувати взяти Україну. Це було його головною помилкою – не зважати на українців. Я вірю в наших людей. Українці сильні. Українці захищають своє. Багато хто у світі став на бік України за час війни. Навіть ті, хто з Росією, знають, що вона чинить зло. Звісно, ми не дамо Росії нагород за зроблене.

Український народ заслуговує на мир. Але всі партнери мають розуміти, що таке достойний мир. Цю війну треба закінчувати, і Росія має її закінчити. Росія її почала та затягує, не слухаючи ніякі дедлайни, і саме це проблема, а не щось інше.

Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть.

Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, – вони одночасно і рішення проти миру. Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення. Вони ніколи не спрацюють. А нам усім потрібен реальний, живий мир, який люди будуть поважати.

Ми готові разом із Президентом Трампом, разом з усіма нашими партнерами працювати заради реального і, головне, тривалого миру – миру, який не розвалиться через бажання Москви.

Я дякую всім нашим людям за те, що ми разом. Україна є. Дякую всім нашим воїнам за те, що ми зберегли незалежність. Стійте міцно. Це наша земля, ми – це Україна.

Володимир Зеленський

