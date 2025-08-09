Практика судов
  1. В Украине

Ответ на территориальный вопрос уже в Конституции Украины, — Зеленский

08:59, 9 августа 2025
Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет дарить свои земли оккупантам.
На фоне разговоров о возможных территориальных уступках в обмен на прекращение войны Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не будет никому дарить свои земли.

По его словам, ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины, а отступать от этого никто не будет и не сможет.

Зеленский отметил, что Украина готова к «реальным решениям, которые могут дать мир».

«Любые решения, которые против нас, любые решения, которые без Украины — они одновременно и решения против мира. Они ничего не дадут. Это мертвые решения, они никогда не сработают. А нам всем нужен реальный живой мир, который люди будут уважать», — сказал Зеленский в видеообращении.

Ниже приводим полный текст заявления Зеленского:

«Президент Трамп объявил о подготовке своей встречи с Путиным на Аляске. Очень далеко от этой войны, которая продолжается на нашей земле, против нашего народа и которую все равно не окончить без нас, без Украины.

Путин не верил в наших людей и потому принял это свое безнадежное решение попытаться взять Украину. Это было его главной ошибкой – не считаться с украинцами. Я верю в наших людей. Украинцы сильные. Украинцы защищают свое. Многие в мире стали на сторону Украины за время войны. Даже те, кто с Россией, знают, что она делает зло. Конечно, мы не дадим России наград за проделанное.

Украинский народ заслуживает мира. Но все партнеры должны понимать, что такое мир достойный. Эту войну нужно кончать, и Россия должна ее закончить. Россия ее начала и затягивает, не слушая никаких дедлайнов, и именно это проблема, а не что-то другое.

Ответ на украинский территориальный вопрос уже в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут.

Украина готова к реальным решениям, которые могут дать мир. Любые решения, которые против нас, любые решения без Украины – они одновременно и решения против мира. Они ничего не дадут. Это мертвые решения. Они никогда не сработают. А нам всем нужен реальный живой мир, который люди будут уважать.

Мы готовы вместе с Президентом Трампом, вместе со всеми нашими партнерами работать ради реального и, главное, продолжительного мира – мира, который не развалится из-за желания Москвы.

Я благодарю всех наших людей за то, что мы вместе. Украина есть. Благодарю всех наших воинов за то, что мы сохранили независимость. Стойте крепко. Это наша земля, мы – это Украина». 

Владимир Зеленский

