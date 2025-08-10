Зустріч Трампа і Путіна стане перевіркою готовності РФ припинити війну в Україні, — генсек НАТО Рютте

Марк Рютте заявив, що Дональд Трамп хоче покласти край жахливій загибелі людей.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що майбутня зустріч президента США Дональда Трампа та Путіна на Алясці стане важливою перевіркою і допоможе оцінити готовність Росії припинити війну в Україні. Про це він сказав у коментарі телеканалу ABC News.

«Наступна п'ятниця буде важливою, тому що це буде перевірка Путіна, наскільки серйозно він налаштований на припинення цієї жахливої війни… Йтиметься, звичайно, про гарантії безпеки, але також про абсолютну необхідність визнати, що Україна сама вирішує своє майбутнє, що Україна має бути суверенною державою, яка сама вирішує своє геополітичне майбутнє», - сказав Рютте.

Він підкреслив, Дональд Трамп також підтримує ці умови.

«Президент хоче покласти цьому край. Він хоче покласти край жахливій загибелі людей», - сказав генсек НАТО.

Він також зауважив, що «питання буде полягати в тому, як рухатися далі після припинення вогню, включаючи те, що це означає з точки зору гарантій безпеки для України».

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати США прагнуть до врегулювання війни в Україні з урахуванням поточної лінії зіткнення та США хочуть припинити фінансування України у війні.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявляв, що ключовий елемент завершення війни — територіальні питання. «Має бути поступка з боку росіян і з боку українців, це складно. Українці заплатили величезну ціну в цій війні», — вказав він.

Також президент США Дональд Трамп висловив думку, що зараз існує можливість досягти мирної домовленості між Україною та Росією.

Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним 15 серпня в Алясці, додавши: «Це складно. Буде певний обмін територіями на благо обох сторін, але ми ще будемо це обговорювати».

Високопоставлений європейський дипломат пояснив готовність Путіна зустрітися з Трампом спільним тиском з боку Вашингтона та союзників, але наголосив, що це «не означає укладення угоди чи перемир’я».

Водночас Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не «подарує» свої території Росії в рамках можливих домовленостей про припинення вогню.

Додамо, європейські лідери заявивли, що поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою переговорів щодо врегулювання війни РФ проти України.

