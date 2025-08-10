Джей Ді Венс заявив, що США хочуть припинити фінансування України у війні

Джей Ді Венс повідомив, що США прагнуть до врегулювання в Україні з урахуванням поточної лінії зіткнення.

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати прагнуть до врегулювання війни в Україні з урахуванням поточної лінії зіткнення. Про це він сказав у коментарі Fox News.

За його словами, США перебувають у процесі узгодження, коли Президент України Володимир Зеленський і Путін зможуть сісти та обговорити завершення війни.

Венс каже, що він не вважає продуктивним, щоб Путін сідав за стіл із Зеленським перед зустріччю з Трампом.

«Ми зберігатимемо відкритий діалог з Україною та Зеленським», - сказав він.

Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати сказали європейським союзникам, що війна Росії проти України відбувається «у ваших краях, просто у вас під носом». Тому, на думку адміністрації Трампа, європейці повинні взяти на себе більшу роль у врегулюванні цього конфлікту, якщо ця війна «вам так небайдужа».

«Ви повинні бути готові відігравати прямішу та суттєвішу роль у фінансуванні оборони України самостійно. Я думаю, що президент (Трамп – ред) і я, безумовно, вважаємо, що Америка покінчила з фінансуванням воєнних справ в Україні», - сказав він.

Однак якщо європейці, за словами Венса, захочуть придбавати американську зброю, то у США не проти її продавати.

«Ми хочемо досягти мирного врегулювання цього конфлікту», – заявив Венс.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що ключовий елемент завершення війни — територіальні питання. «Має бути поступка з боку росіян і з боку українців, це складно. Українці заплатили величезну ціну в цій війні», — вказав він.

Також президент США Дональд Трамп висловив думку, що зараз існує можливість досягти мирної домовленості між Україною та Росією.

Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним 15 серпня в Алясці, додавши: «Це складно. Буде певний обмін територіями на благо обох сторін, але ми ще будемо це обговорювати».

Високопоставлений європейський дипломат пояснив готовність Путіна зустрітися з Трампом спільним тиском з боку Вашингтона та союзників, але наголосив, що це «не означає укладення угоди чи перемир’я».

Водночас Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не «подарує» свої території Росії в рамках можливих домовленостей про припинення вогню.

Додамо, європейські лідери заявивли, що поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою переговорів щодо врегулювання війни РФ проти України.

