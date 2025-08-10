Поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою переговорів – заява лідерів ЄС

Змістовні переговори можуть відбутися лише за умови припинення вогню або зменшення інтенсивності бойових дій.

Фото: Kay Nietfeld / dpa

Європейські лідери заявивли, що поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою переговорів щодо врегулювання війни РФ проти України.

Про це йдеться у спільній заяві президента Франції Еммануеля Макрона, прем’єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та президента Фінляндії Александера Стубба.

Заяву оприлюднили перед запланованою зустріччю президента США Дональда Трампа з Путіним.

Лідери ЄС підкреслили, що «залишаються відданими принципу, що міжнародні кордони не можна змінювати силою».

«Поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів», — йдеться у заяві.

Вони закликали президента США Дональда Трампа проводити переговори з Путіним щодо завершення війни в Україні лише за умови припинення вогню та гарантій захисту «життєво важливих інтересів безпеки України та Європи».

Наголошується, що змістовні переговори можуть відбутися «лише за умов припинення вогню або суттєвого зниження інтенсивності бойових дій».

Європейські лідери підтвердили готовність підтримувати мирний процес дипломатичними засобами, продовжуючи водночас значну військову та фінансову допомогу Україні та зберігаючи санкційний тиск на Росію.

У спільній заяві вони підкреслили, що шлях до миру не може визначатися без участі України, а міжнародно визнані кордони не повинні змінюватися силою.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна цінує та повністю підтримує заяву європейський лідерів щодо миру для України.

«Закінчення війни має бути чесним, і я вдячний усім, хто зараз з Україною, з нашими людьми заради миру в Україні, яка захищає життєво важливі безпекові інтереси наших європейських народів», — наголосив Глава держави.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що ключовий елемент завершення війни — територіальні питання. «Має бути поступка з боку росіян і з боку українців, це складно. Українці заплатили величезну ціну в цій війні», — вказав він.

Також президент США Дональд Трамп висловив думку, що зараз існує можливість досягти мирної домовленості між Україною та Росією.

Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним 15 серпня в Алясці, додавши: «Це складно. Буде певний обмін територіями на благо обох сторін, але ми ще будемо це обговорювати».

Високопоставлений європейський дипломат пояснив готовність Путіна зустрітися з Трампом спільним тиском з боку Вашингтона та союзників, але наголосив, що це «не означає укладення угоди чи перемир’я».

Водночас Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не «подарує» свої території Росії в рамках можливих домовленостей про припинення вогню.

