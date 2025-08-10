Лідери ЄС закликали Трампа вести переговори з Путіним лише за умови припинення вогню

Поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів — заява лідерів ЄС.

Європейські лідери заявили, що шлях до миру в Україні не може бути визначений без участі Києва, а переговори можливі лише в умовах припинення вогню або зменшення інтенсивності бойових дій.

Про це йдеться у спільній заяві президента Франції Еммануеля Макрона, прем’єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та президента Фінляндії Александера Стубба.

Вони підкреслили, що «залишаються відданими принципу, що міжнародні кордони не можна змінювати силою».

«Поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів», — йдеться у заяві.

Лідери закликали президента США Дональда Трампа проводити переговори з Путіним щодо завершення війни в Україні лише за умови припинення вогню та гарантій захисту «життєво важливих інтересів безпеки України та Європи».

Вони наголосили, що змістовні переговори можуть відбутися «лише за умов припинення вогню або суттєвого зниження інтенсивності бойових дій».

Європейські лідери підтвердили готовність підтримувати мирний процес дипломатичними засобами, продовжуючи водночас значну військову та фінансову допомогу Україні та зберігаючи санкційний тиск на Росію.

У спільній заяві вони підкреслили, що шлях до миру не може визначатися без участі України, а міжнародно визнані кордони не повинні змінюватися силою.

«Ми знову наголошуємо, що неспровоковане та незаконне вторгнення Росії в Україну є грубим порушенням Статуту ООН, Гельсінського заключного акта, Будапештського меморандуму та низки наступних зобов’язань Росії. Ми підкреслюємо нашу непохитну відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України.

Ми й надалі твердо стоїмо на боці України. Ми єдині як європейці та сповнені рішучості спільно просувати наші інтереси. І ми продовжимо тісно співпрацювати з Президентом Трампом та США, а також із президентом Зеленським та народом України заради миру в Україні, який захистить наші життєво важливі інтереси безпеки», — йдеться у заяві.

