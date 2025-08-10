Практика судов
  1. В мире

Лидеры ЕС призвали Трампа вести переговоры с Путиным только при прекращении огня

08:31, 10 августа 2025
Европейские лидеры заявили, что мир в Украине возможен только при участии Киева и при прекращении огня, подтвердив поддержку Украины и санкционное давление на Россию.
Лидеры ЕС призвали Трампа вести переговоры с Путиным только при прекращении огня
Иллюстративное фото. Общая фотография участников саммита европейских лидеров в Лондоне. Фото: Javad Parsa / EPA-EFE
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейские лидеры заявили, что путь к миру в Украине не может быть определен без участия Киева, а переговоры возможны лишь при условии прекращения огня или снижения интенсивности боевых действий.

Об этом говорится в совместном заявлении президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджи Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Польши Дональда Туска, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Финляндии Александера Стубба.

Они подчеркнули, что «остаются привержены принципу, что международные границы нельзя изменять силой».

«Текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров», — говорится в заявлении.

Лидеры призвали президента США Дональда Трампа вести переговоры с Путиным о завершении войны в Украине лишь при условии прекращения огня и гарантий защиты «жизненно важных интересов безопасности Украины и Европы».

Они отметили, что содержательные переговоры могут состояться «только при условиях прекращения огня или существенного снижения интенсивности боевых действий».

Европейские лидеры подтвердили готовность поддерживать мирный процесс дипломатическими средствами, продолжая при этом значительную военную и финансовую помощь Украине и сохраняя санкционное давление на Россию.

В совместном заявлении они подчеркнули, что путь к миру не может определяться без участия Украины, а международно признанные границы не должны изменяться силой.

«Мы вновь подчеркиваем, что неспровоцированное и незаконное вторжение России в Украину является грубым нарушением Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта, Будапештского меморандума и ряда последующих обязательств России. Мы подчеркиваем нашу непоколебимую приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины.

Мы и далее твердо стоим на стороне Украины. Мы едины как европейцы и полны решимости совместно продвигать наши интересы. И мы продолжим тесно сотрудничать с президентом Трампом и США, а также с президентом Зеленским и народом Украины ради мира в Украине, который защитит наши жизненно важные интересы безопасности», — говорится в заявлении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС путин Дональд Трамп Евросоюз переговоры

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Высший совет правосудия утвердил Коммуникационную стратегию на 2025-2029 годы, но кто и как будет ее воплощать в жизнь, не ясно

Без понимания, кто, когда и за какие деньги будет реализовывать Коммуникационную стратегию ВСП, Стратегия может остаться лишь очередной декларацией о намерениях.

Позиция Верховного Суда о необратимости незаконной мобилизации не означает, что ее нужно применять во всех делах – суд отменил приказ ТЦК о призыве забронированного и обязал воинскую часть исключить его из списков личного состава

Апелляционный административный суд пояснил, что забронированного мужчину, который был призван в результате противоправного приказа ТЦК, можно уволить с военной службы, а позиция Верховного Суда о необратимости незаконной мобилизации не является позицией по образцовому делу, то есть не должна применяться во всех случаях.

Конкурс на должность главы Государственной судебной администрации возобновлен

Документы для участия в отборе можно предоставить с 8 августа по 8 сентября.

Судья КСУ должен воздерживаться от неформальных отношений с представителями органов публичной власти — КСУ принял Правила этики

Правила предусматривают, что судья КСУ должен воздерживаться от публичных высказываний, в частности в медиа и социальных сетях, и иного поведения, которое может подрывать доверие к КСУ, стать поводом для сомнений в его беспристрастности, в частности из-за приверженности к политическим деятелям или партиям.

Депутаты зарегистрировали законопроект об ответственности за бесконтрольное использование БПЛА после завершения военного положения

Максим Павлюк, Марьяна Безуглая, Виталий Безгин и другие внесли законопроект об ответственности за эксплуатацию БПЛА без регистрации — закон вступит в силу уже после завершения военного положения.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Мазурок
    Оксана Мазурок
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Роман Борисюк
    Роман Борисюк
    суддя Житомирського апеляційного суду
  • Анна Шевченко
    Анна Шевченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Лариса Мар’єнко
    Лариса Мар’єнко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду