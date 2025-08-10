Лидеры ЕС призвали Трампа вести переговоры с Путиным только при прекращении огня

Европейские лидеры заявили, что мир в Украине возможен только при участии Киева и при прекращении огня, подтвердив поддержку Украины и санкционное давление на Россию.

Иллюстративное фото. Общая фотография участников саммита европейских лидеров в Лондоне. Фото: Javad Parsa / EPA-EFE

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейские лидеры заявили, что путь к миру в Украине не может быть определен без участия Киева, а переговоры возможны лишь при условии прекращения огня или снижения интенсивности боевых действий.

Об этом говорится в совместном заявлении президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджи Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Польши Дональда Туска, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Финляндии Александера Стубба.

Они подчеркнули, что «остаются привержены принципу, что международные границы нельзя изменять силой».

«Текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров», — говорится в заявлении.

Лидеры призвали президента США Дональда Трампа вести переговоры с Путиным о завершении войны в Украине лишь при условии прекращения огня и гарантий защиты «жизненно важных интересов безопасности Украины и Европы».

Они отметили, что содержательные переговоры могут состояться «только при условиях прекращения огня или существенного снижения интенсивности боевых действий».

Европейские лидеры подтвердили готовность поддерживать мирный процесс дипломатическими средствами, продолжая при этом значительную военную и финансовую помощь Украине и сохраняя санкционное давление на Россию.

В совместном заявлении они подчеркнули, что путь к миру не может определяться без участия Украины, а международно признанные границы не должны изменяться силой.

«Мы вновь подчеркиваем, что неспровоцированное и незаконное вторжение России в Украину является грубым нарушением Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта, Будапештского меморандума и ряда последующих обязательств России. Мы подчеркиваем нашу непоколебимую приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины.

Мы и далее твердо стоим на стороне Украины. Мы едины как европейцы и полны решимости совместно продвигать наши интересы. И мы продолжим тесно сотрудничать с президентом Трампом и США, а также с президентом Зеленским и народом Украины ради мира в Украине, который защитит наши жизненно важные интересы безопасности», — говорится в заявлении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.