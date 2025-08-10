Текущая линия столкновения должна стать отправной точкой переговоров – заявление лидеров ЕС

Содержательные переговоры могут состояться только при прекращении огня или уменьшении интенсивности боевых действий.

Европейские лидеры заявили, что текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров по урегулированию войны РФ против Украины.

Об этом говорится в совместном заявлении президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджи Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Польши Дональда Туска, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Финляндии Александера Стубба.

Заявление обнародовали перед запланированной встречей президента США Дональда Трампа с Путиным.

Лидеры ЕС подчеркнули, что «остаются привержены принципу, что международные границы нельзя изменять силой».

«Текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров», — говорится в заявлении.

Они призвали президента США Дональда Трампа вести переговоры с Путиным о завершении войны в Украине только при условии прекращения огня и гарантий защиты «жизненно важных интересов безопасности Украины и Европы».

Отмечается, что содержательные переговоры могут состояться «только при условии прекращения огня или существенного снижения интенсивности боевых действий».

Европейские лидеры подтвердили готовность поддерживать мирный процесс дипломатическими средствами, продолжая при этом значительную военную и финансовую помощь Украине и сохраняя санкционное давление на Россию.

В совместном заявлении они подчеркнули, что путь к миру не может определяться без участия Украины, а международно признанные границы не должны изменяться силой.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ценит и полностью поддерживает заявление европейских лидеров по миру для Украины.

«Завершение войны должно быть честным, и я благодарен всем, кто сейчас с Украиной, с нашими людьми ради мира в Украине, которая защищает жизненно важные интересы безопасности наших европейских народов», — подчеркнул Глава государства.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что ключевой элемент завершения войны — территориальные вопросы. «Должна быть уступка со стороны россиян и со стороны украинцев, это сложно. Украинцы заплатили огромную цену в этой войне», — указал он.

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что сейчас существует возможность достичь мирной договоренности между Украиной и Россией.

Трамп заявил, что встретится с Путиным 15 августа на Аляске, добавив: «Это сложно. Будет определенный обмен территориями на благо обеих сторон, но мы еще будем это обсуждать».

Высокопоставленный европейский дипломат объяснил готовность Путина встретиться с Трампом совместным давлением со стороны Вашингтона и союзников, но подчеркнул, что это «не означает заключения соглашения или перемирия».

В то же время Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не «подарит» свои территории России в рамках возможных договоренностей о прекращении огня.

