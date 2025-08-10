Практика судов
Текущая линия столкновения должна стать отправной точкой переговоров – заявление лидеров ЕС

11:20, 10 августа 2025
Содержательные переговоры могут состояться только при прекращении огня или уменьшении интенсивности боевых действий.
Фото: Kay Nietfeld / dpa
Европейские лидеры заявили, что текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров по урегулированию войны РФ против Украины.

Об этом говорится в совместном заявлении президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджи Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Польши Дональда Туска, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Финляндии Александера Стубба.

Заявление обнародовали перед запланированной встречей президента США Дональда Трампа с Путиным.

Лидеры ЕС подчеркнули, что «остаются привержены принципу, что международные границы нельзя изменять силой».

«Текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров», — говорится в заявлении.

Они призвали президента США Дональда Трампа вести переговоры с Путиным о завершении войны в Украине только при условии прекращения огня и гарантий защиты «жизненно важных интересов безопасности Украины и Европы».

Отмечается, что содержательные переговоры могут состояться «только при условии прекращения огня или существенного снижения интенсивности боевых действий».

Европейские лидеры подтвердили готовность поддерживать мирный процесс дипломатическими средствами, продолжая при этом значительную военную и финансовую помощь Украине и сохраняя санкционное давление на Россию.

В совместном заявлении они подчеркнули, что путь к миру не может определяться без участия Украины, а международно признанные границы не должны изменяться силой.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ценит и полностью поддерживает заявление европейских лидеров по миру для Украины.

«Завершение войны должно быть честным, и я благодарен всем, кто сейчас с Украиной, с нашими людьми ради мира в Украине, которая защищает жизненно важные интересы безопасности наших европейских народов», — подчеркнул Глава государства.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что ключевой элемент завершения войны — территориальные вопросы. «Должна быть уступка со стороны россиян и со стороны украинцев, это сложно. Украинцы заплатили огромную цену в этой войне», — указал он.

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что сейчас существует возможность достичь мирной договоренности между Украиной и Россией.

Трамп заявил, что встретится с Путиным 15 августа на Аляске, добавив: «Это сложно. Будет определенный обмен территориями на благо обеих сторон, но мы еще будем это обсуждать».

Высокопоставленный европейский дипломат объяснил готовность Путина встретиться с Трампом совместным давлением со стороны Вашингтона и союзников, но подчеркнул, что это «не означает заключения соглашения или перемирия».

В то же время Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не «подарит» свои территории России в рамках возможных договоренностей о прекращении огня.

