Трамп бачить шанс на мирну угоду між Україною та РФ та допускає територіальні поступки

Дональд Трамп заявив, що можливий мирний план передбачає повернення Україні частини територій та взаємний обмін земель із Росією.

Президент США Дональд Трамп висловив думку, що зараз існує можливість досягти мирної домовленості між Україною та Росією. Про це він заявив журналістам після підписання мирної угоди між Вірменією й Азербайджаном

"Я вважаю, що є можливість підписання мирної угоди по Україні в найближчі місяці", – сказав Трамп.

Трампа також запитали, чи буде його зустріч із Путіним останнім шансом для Кремля.

"Мені не подобається використовувати термін "останній шанс". Вони (Зеленський і Путін - Ред.) дві дуже розумні людини", – сказав очільник Білого дому.

За його словами, можливий мирний план передбачає повернення Україні частини територій та взаємний обмін земель із Росією.

Як відомо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не даруватиме своїх земель окупантам.

Нагадаємо, Дональд Трамп повідомив, що зустрінеться з Путіним на Алясці 15 серпня.

За даними ЗМІ, Володимир Зеленський може долучитися до саміту Трампа і Путіна 15 серпня.

