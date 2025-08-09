Зеленський може долучитися до саміту Трампа і Путіна 15 серпня, — CBS News

Володимир Зеленський може взяти участь у запланованому на 15 серпня в Алясці саміті за участю Трампа та Путіна.

Як відомо, президента США Дональд Трамп анонсував зустріч з Путіним 15 серпня на Алясці. Президент України Володимир Зеленський може доєднатися до цього саміту, пише CBS News.

Один із високопосадовців Білого дому повідомив виданню, що остаточні плани саміту ще не узгоджені, і все ще існує ймовірність, що Зеленський може бути якимось чином залучений до цього заходу.

Наразі в Україні не коментували цю інформацію.

Раніше The New York Post із посиланням на неназваного представника Білого дому писало, що зустріч Трампа з Путіним відбудеться лише за умови, що російський лідер також зустрінеться з Зеленським.

Однак Дональд Трамп спростував повідомлення ЗМІ про те, що перед його зустріччю з очільником Кремля останній має спершу провести переговори з українським лідером Володимиром Зеленським.

Видання NYT писало, що Дональд Трамп хоче провести особисту зустріч з Путіним вже наступного тижня, а після цього – за участі Володимира Зеленського.

