Зеленский может присоединиться к саммиту Трампа и Путина 15 августа, — CBS News

Владимир Зеленский может принять участие в запланированном на 15 августа в Аляске саммите с участием Трампа и Путина.

Как известно, президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с Путиным 15 августа на Аляске. Президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к этому саммиту, пишет CBS News.

Один из чиновников Белого дома сообщил изданию, что окончательные планы саммита еще не согласованы, и все еще существует вероятность, что Зеленский может быть каким-то образом привлечен к этому мероприятию.

Пока в Украине не комментировали эту информацию.

Ранее стало известно, что Белый дом начал работу над организацией трехсторонней встречи президента США Дональда Трампа, лидера Украины Владимира Зеленского и Путина.

Издание NYT писало, что Дональд Трамп хочет провести личную встречу с Путиным уже на следующей неделе, а после этого — при участии Владимира Зеленского.

Однако Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что перед его встречей с главой Кремля последний должен сначала провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

