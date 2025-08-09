Трамп видит шанс на мирное соглашение между Украиной и РФ и допускает территориальные уступки

Дональд Трамп заявил, что возможный мирный план предполагает возврат Украине части территорий и взаимный обмен земель с Россией.

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что сейчас существует возможность добиться мирной договоренности между Украиной и Россией. Об этом он заявил журналистам после подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

"Я считаю, что есть возможность подписания мирного соглашения по Украине в ближайшие месяцы", – сказал Трамп.

Трампа также спросили, будет ли его встреча с Путиным последним шансом для Кремля.

"Мне не нравится использовать термин "последний шанс". Они (Зеленский и Путин - Ред.) два очень умных человека", - сказал глава Белого дома.

По его словам, возможный мирный план предполагает возврат Украине части территорий и взаимный обмен земель с Россией.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет дарить свои земли оккупантам.

Напомним, Дональд Трамп сообщил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа.

По данным СМИ, Владимир Зеленский может присоединиться к саммиту Трампа и Путина 15 августа.

