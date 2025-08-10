Джей Ди Венс заявил, что США хотят прекратить финансирование Украины в войне

Джей Ди Венс сообщил, что США стремятся к урегулированию в Украине с учетом текущей линии соприкосновения.

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Соединенные Штаты Америки стремятся к урегулированию в Украине с учетом текущей линии соприкосновения. Об этом он сказал в комментарии Fox News.

По его словам, США находятся в процессе согласования, когда Президент Украины Владимир Зеленский и Путин смогут сесть и обсудить завершение войны.

Венс говорит, что он не считает продуктивным, чтобы Путин садился за стол с Зеленским перед встречей с Трампом.

«Мы будем сохранять открытый диалог с Украиной и Зеленским», — сказал он.

Джей Ди Венс заявил, что Соединенные Штаты сказали европейским союзникам, что война России против Украины происходит «в ваших краях, прямо у вас под носом». Поэтому, по мнению администрации Трампа, европейцы должны взять на себя большую роль в урегулировании этого конфликта, если эта война «вам так небезразлична».

«Вы должны быть готовы играть более прямую и существенную роль в финансировании обороны Украины самостоятельно. Я думаю, что президент (Трамп – ред) и я, безусловно, считаем, что Америка покончила с финансированием военных дел в Украине», - сказал он.

Однако если европейцы, по словам Венса, захотят приобретать американское оружие, то США не против его продавать.

«Мы хотим достичь мирного урегулирования этого конфликта», — заявил Венс.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что ключевой элемент завершения войны — территориальные вопросы. «Должна быть уступка со стороны россиян и со стороны украинцев, это сложно. Украинцы заплатили огромную цену в этой войне», — указал он.

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что сейчас существует возможность достичь мирной договоренности между Украиной и Россией.

Трамп заявил, что встретится с Путиным 15 августа на Аляске, добавив: «Это сложно. Будет определенный обмен территориями на благо обеих сторон, но мы еще будем это обсуждать».

Высокопоставленный европейский дипломат объяснил готовность Путина встретиться с Трампом совместным давлением со стороны Вашингтона и союзников, но подчеркнул, что это «не означает заключения соглашения или перемирия».

В то же время Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не «подарит» свои территории России в рамках возможных договоренностей о прекращении огня.

Добавим, европейские лидеры заявили, что текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров по урегулированию войны РФ против Украины.

