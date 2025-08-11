Практика судів
НАТО продовжить постачання зброї Україні незалежно від результатів саміту, – генсек НАТО Рютте

08:12, 11 серпня 2025
Генсек НАТО зазначив, що постачання зброї Україні триватиме, навіть якщо переговори з Путіним проваляться.
Фото: Axios
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що постачання зброї, скоординовані НАТО, продовжуватимуться незалежно від того, що станеться на п'ятничному саміті, наголосивши на зобов'язанні НАТО «забезпечити Україну всім необхідним, щоб залишатися в боротьбі та бути в найкращому можливому становищі», коли настане час для переговорів щодо припинення вогню або мирної угоди. Про це пише CBS News.

Генсек НАТО підкреслив, що постачання зброї Україні за координації Альянсу триватиме незалежно від результатів саміту, щоб забезпечити Україні найкращу позицію для майбутніх переговорів про припинення вогню чи мирну угоду. Генеральний секретар НАТО заявив, що президент США Дональд Трамп під час особистої зустрічі з Путіним «перевірить» його наміри щодо досягнення угоди про припинення вогню у війні Росії проти України.

«У п’ятницю важливо побачити, наскільки серйозно Путін ставиться до цього, і єдина людина, яка може це зробити — це президент Трамп», — наголосив Рютте, додаючи: «якщо ні, то на цьому все закінчиться. Якщо він серйозний, то з п’ятниці процес продовжиться — Україна буде залучена, європейці будуть залучені».

На запитання, чи не проти, щоб Україну виключили з цих переговорів, Рютте відповів, що Україна «повинна бути і буде залучена» до обговорення питань території, гарантій безпеки та мирних переговорів. «Дійсно важливо, щоб ця зустріч відбулася. Це не буде остаточним словом у цьому процесі», — додав він, наголосивши, що тиск на Росію, який Трамп чинив останні шість місяців, має продовжуватися.

Раніше віцепрезидент США  Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати США прагнуть до врегулювання війни в Україні з урахуванням поточної лінії зіткнення та США хочуть припинити фінансування України у війні.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявляв, що ключовий елемент завершення війни — територіальні питання. «Має бути поступка з боку росіян і з боку українців, це складно. Українці заплатили величезну ціну в цій війні», — вказав він.

Також президент США Дональд Трамп висловив думку, що зараз існує можливість досягти мирної домовленості між Україною та Росією.

Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним 15 серпня в Алясці, додавши: «Це складно. Буде певний обмін територіями на благо обох сторін, але ми ще будемо це обговорювати».

