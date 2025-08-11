Илон Маск сделал ИИ-модель Grok 4 бесплатной для всех пользователей

Мощный конкурент GPT-5 теперь бесплатен.

Фото: TS2 Space

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания xAI Илона Маска объявила, что топовая модель искусственного интеллекта Grok 4, которая является прямым конкурентом GPT-5, отныне доступна бесплатно для всех пользователей.

Grok 4 позволяет выполнять до пяти запросов каждые 12 часов, а также бесплатно генерировать видео. Модель отличается рядом уникальных возможностей:

На математической олимпиаде AIME 25 Grok 4 продемонстрировала 100% правильных ответов.

Она способна симулировать столкновение двух черных дыр непосредственно в браузере.

С высокой точностью предсказывает результаты спортивных событий, например, чемпионата по баскетболу.

По мощности Grok 4 в 10 раз превосходит предыдущую модель Grok 3.

Модель может создавать готовые игры по одному текстовому запросу.

В голосовом режиме Grok 4 умеет шептать, петь, менять интонации и отвечать быстрее, чем ChatGPT.

Ранее доступ к возможностям Grok 4 имели только подписчики тарифов Supergrok и Grok 4 Heavy. Теперь любой желающий может воспользоваться этой мощной ИИ-моделью, однако с некоторыми ограничениями: бесплатная версия позволяет выполнять до пяти запросов каждые 12 часов. После достижения этого лимита пользователям предлагается либо дождаться следующего периода, либо оформить подписку для неограниченного доступа. Кроме того, модель поддерживает бесплатное создание видео.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.