Илон Маск сделал ИИ-модель Grok 4 бесплатной для всех пользователей

Компания xAI Илона Маска объявила, что топовая модель искусственного интеллекта Grok 4, которая является прямым конкурентом GPT-5, отныне доступна бесплатно для всех пользователей.
Grok 4 позволяет выполнять до пяти запросов каждые 12 часов, а также бесплатно генерировать видео. Модель отличается рядом уникальных возможностей:
Ранее доступ к возможностям Grok 4 имели только подписчики тарифов Supergrok и Grok 4 Heavy. Теперь любой желающий может воспользоваться этой мощной ИИ-моделью, однако с некоторыми ограничениями: бесплатная версия позволяет выполнять до пяти запросов каждые 12 часов. После достижения этого лимита пользователям предлагается либо дождаться следующего периода, либо оформить подписку для неограниченного доступа. Кроме того, модель поддерживает бесплатное создание видео.
