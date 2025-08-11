Ілон Маск зробив ШІ-модель Grok 4 безкоштовною для всіх користувачів

Потужний конкурент GPT-5 тепер безкоштовний.

Фото: TS2 Space

Компанія xAI Ілона Маска, оголосила, що топова модель штучного інтелекту Grok 4, яка є прямим конкурентом GPT-5, відтепер доступна безкоштовно для всіх користувачів.

Grok 4 дозволяє виконувати до п’яти запитів кожні 12 годин, а також безкоштовно генерувати відео. Модель вирізняється низкою унікальних можливостей:

На математичній олімпіаді AIME 25 Grok 4 продемонструвала 100% правильних відповідей.

Вона здатна симулювати зіткнення двох чорних дір безпосередньо в браузері.

З високою точністю передбачає результати спортивних подій, наприклад, чемпіонату з баскетболу.

За потужністю Grok 4 у 10 разів перевершує попередню модель Grok 3.

Модель може створювати готові ігри за одним текстовим запитом.

У голосовому режимі Grok 4 уміє шепотіти, співати, змінювати інтонації та відповідати швидше, ніж ChatGPT.

Раніше доступ до можливостей Grok 4 мали лише передплатники тарифів Supergrok і Grok 4 Heavy. Тепер будь-хто може скористатися цією потужною ШІ-моделлю, однак із певними обмеженнями: безкоштовна версія дозволяє виконувати до п’яти запитів кожні 12 годин. Після досягнення цього ліміту користувачам пропонується або дочекатися наступного періоду, або оформити підписку для необмеженого доступу. Крім того, модель підтримує безкоштовне створення відео.

