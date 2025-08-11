Ілон Маск зробив ШІ-модель Grok 4 безкоштовною для всіх користувачів

Компанія xAI Ілона Маска, оголосила, що топова модель штучного інтелекту Grok 4, яка є прямим конкурентом GPT-5, відтепер доступна безкоштовно для всіх користувачів.
Grok 4 дозволяє виконувати до п’яти запитів кожні 12 годин, а також безкоштовно генерувати відео. Модель вирізняється низкою унікальних можливостей:
Раніше доступ до можливостей Grok 4 мали лише передплатники тарифів Supergrok і Grok 4 Heavy. Тепер будь-хто може скористатися цією потужною ШІ-моделлю, однак із певними обмеженнями: безкоштовна версія дозволяє виконувати до п’яти запитів кожні 12 годин. Після досягнення цього ліміту користувачам пропонується або дочекатися наступного періоду, або оформити підписку для необмеженого доступу. Крім того, модель підтримує безкоштовне створення відео.
