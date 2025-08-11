Обеспечение иска не может блокировать аннулирование спецразрешения на основании санкций СНБО – позиция Верховного Суда

Верховный Суд отменил решения судов, отметив, что запрет Госгеонедрам совершать действия в отношении спецразрешения препятствует выполнению указа Президента, который в соответствии с Законом «О санкциях» и Кодексом о недрах обязывает аннулировать или приостановить действие разрешения через 30 дней после введения санкций, если бенефициарный владелец не изменился.

Общество (заявитель) обратилось в суд с заявлением о принятии мер обеспечения иска до предъявления искового заявления. Заявитель просил запретить Госгеонедрам принимать решения и совершать любые действия по аннулированию или приостановлению действия специального разрешения на пользование недрами, выданного 31 декабря 2004 года.

Заявитель обосновал свои требования тем, что 25 июня 2024 года был заключен договор купли-продажи права на пользование недрами Малышевского месторождения, однако 19 июля 2024 года Госгеонедра уведомила об оставлении заявления о внесении изменений в специальное разрешение без рассмотрения. Заявитель считал, что без обеспечения иска Госгеонедра аннулирует разрешение по истечении 30 дней, что сделает невозможным восстановление прав Общества даже по судебному решению. Кроме того, Госгеонедра якобы указала на возможное аннулирование разрешения из-за санкций СНБО против конечного бенефициарного владельца.

Днепропетровский окружной административный суд определением от 26 июля 2024 года удовлетворил заявление об обеспечении иска, запретив Госгеонедрам принимать решения и совершать любые действия по аннулированию или приостановлению действия специального разрешения на пользование недрами до вступления в законную силу судебного решения. Суд первой инстанции считал, что без обеспечения иска Госгеонедра может применить санкцию, что сделает невозможным или усложнит восстановление прав заявителя. Третий апелляционный административный суд постановлением от 22 октября 2024 года оставил определение без изменений, дополнительно отметив о правомерных ожиданиях нового владельца разрешения на перерегистрацию специального разрешения.

Государственная служба геологии и недр подала в Верховный Суд кассационную жалобу, в которой просила отменить решения судов предыдущих инстанций и отказать в удовлетворении заявления об обеспечении иска. Заявитель отметил, что суды нарушили нормы процессуального права и неправильно применили нормы Кодекса о недрах. Госгеонедра ссылалась на Указ Президента от 24 июня 2024 года №376/2024, которым введено в действие решение СНБО об аннулировании специального разрешения в связи с применением санкций. Заявитель считал, что заявитель не обосновал, как непринятие мер обеспечения иска может усложнить восстановление прав, а также, что суды необоснованно ограничили дискреционные полномочия государственного органа.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд отменил определение Днепропетровского окружного административного суда и постановление Третьего апелляционного административного суда, а в удовлетворении заявления об обеспечении иска – отказал.

Суд кассационной инстанции отметил, что меры обеспечения иска применяются исключительно в пределах исковых требований, должны быть адекватными, пропорциональными и направленными на эффективную защиту прав истца при условии безотлагательного судебного вмешательства. Адекватность меры определяется ее соответствием требованиям, для которых она применяется, через сопоставление права или интереса, который защищается, с имущественными последствиями запрета ответчику совершать определенные действия. Пропорциональность предусматривает соотношение негативных последствий от применения мер с последствиями их непринятия.

При решении вопроса об обеспечении иска суд оценивает:

разумность, обоснованность и адекватность требований заявителя;

сбалансированность интересов сторон и других участников процесса;

связь между мерой обеспечения и предметом иска, в частности способность меры обеспечить исполнение судебного решения;

вероятность затруднения или неисполнения решения суда без таких мер;

предотвращение нарушения прав лиц, которые не являются участниками процесса.

В определении об обеспечении иска суд указывает:

мотивы вывода о существовании очевидной опасности причинения вреда правам истца до принятия решения;

действия для восстановления прав истца, сложность их выполнения и значительность затрат;

связь между мерой обеспечения и предметом иска, его способность обеспечить исполнение решения;

вероятность затруднения выполнения решения без мер;

невозможность нарушения прав лиц, которые не являются участниками процесса.

Обеспечивая иск по делу, суды предыдущих инстанций пришли к выводу, что могут ограничить Госгеонедра в праве принимать решения и совершать любые действия в отношении специального разрешения на пользование недрами.

Верховный Суд не согласился с таким выводом, отметив, что запрет Госгеонедрам совершать действия в отношении специального разрешения препятствует выполнению Указа Президента от 24 июня 2024 года № 376/2024, который в соответствии с Законом «О санкциях» и статьей 13 Кодекса Украины о недрах обязывает аннулировать или приостановить действие разрешения через 30 дней после введения санкций, если бенефициарный владелец Общества не изменился.

В то же время такие полномочия Госгеонедр являются дискреционными, поскольку орган имеет право оценивать обстоятельства и принимать решения в соответствии с законом. При этом меры обеспечения иска должны обеспечивать эффективность судебной защиты прав заявителя, но не могут непропорционально ограничивать дискреционные полномочия государственного органа. Суд должен тщательно проверить, не выходит ли вмешательство суда за пределы, необходимые для обеспечения справедливого рассмотрения, не допуская необоснованного вмешательства в правомерную деятельность органов власти.

Суды первой и апелляционной инстанций, применяя меру обеспечения в виде полного запрета на любые действия в отношении разрешения, фактически ограничили эти дискреционные полномочия без надлежащего обоснования противоправности действий Госгеонедр; не анализировали, были ли действия органа на момент вынесения определения очевидно противоправными в понимании пункта 2 части второй статьи 150 КАСУ и существуют ли признаки такой противоправности вне обоснованного сомнения (beyond reasonable doubt). Вместо этого суды предыдущих инстанций ссылаются лишь на возможное аннулирование специального разрешения после 26 июля 2024 года, несмотря на то, что простое предположение или вероятность будущих негативных последствий без надлежащего доказывания обстоятельств нарушения не могут быть единственным основанием для вмешательства в деятельность субъекта властных полномочий.

Кроме того, обеспечение иска в виде полного запрета Госгеонедрам совершать действия в отношении разрешения нарушает баланс между частными интересами заявителя и национальными интересами, поскольку ограничение таких дискреционных полномочий препятствует реализовывать государственную политику в сфере недропользования и лишает государство возможности оперативно выполнить решение СНБО и Указ Президента о санкциях, введенных с целью защиты национальных интересов.

Кроме того, дискреционные полномочия Госгеонедр предусматривают право органа не только аннулировать (прекращать) или приостанавливать действие разрешения, но и осуществлять другие действия, в частности, проверять соблюдение условий недропользования или рассматривать заявления о внесении изменений в разрешение.

В деле, которое рассматривалось, суды не обосновали, почему частный имущественный интерес заявителя на сохранение действия специального разрешения должен иметь преимущество над национальными интересами, реализуемыми через применение санкций в связи с угрозами национальной безопасности Украины.

Ссылка суда апелляционной инстанции на правомерные ожидания контрагента заявителя как нового владельца права на пользование недрами Верховный Суд признал необоснованным, поскольку это юридическое лицо не является заявителем обеспечения иска. Меры обеспечения иска принимаются исключительно для защиты прав заявителя, а не третьих лиц, которые не обращались в суд.

Подытоживая, правовые выводы Верховного Суда следующие:

меры обеспечения иска не могут непропорционально ограничивать дискреционные полномочия государственного органа, если отсутствует надлежащее обоснование очевидной противоправности его действий и реальной, необратимой угрозы нарушения прав заявителя; простое предположение или вероятность будущих негативных последствий без надлежащего доказывания не является достаточным основанием для такого вмешательства;

при решении вопроса об обеспечении иска суды должны соблюдать баланс между частными и публичными интересами, особенно в случаях, когда речь идет о реализации государственной политики, в частности, через применение санкций в соответствии с Указом Президента и решением СНБО;

обеспечение иска должно защищать права заявителя, а не третьих лиц.

Постановление Верховного Суда от 7 апреля 2025 года по делу №242зп-24/160 (административное производство № К/990/44148/24).

Автор: Наталя Мамченко

