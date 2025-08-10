Практика судов
Матча под угрозой дефицита: TikTok и туристы повлекли за собой настоящий бум на японский чай

22:00, 10 августа 2025
Мир охватил настоящий бум на японскую матчу, что привело к дефициту и стремительному росту цен на этот напиток.
Матча под угрозой дефицита: TikTok и туристы повлекли за собой настоящий бум на японский чай
Фото: unsplash
Спрос на матчу — ярко-зелёный порошок чая из Японии — резко вырос в мире, а вместе с ним подскочили и цены. Соцсети, особенно TikTok, и туристический бум в Японии сделали напиток трендом, который сегодня сложно найти даже в самой стране. Об этом сообщает The Washington Post.

Что такое матча и почему её не хватает

Матча — это порошок из зелёного чая, который производят из листьев, выращенных в тени, и измельчённых на каменных жерновах или специальных машинах. Традиционно её размешивают в горячей воде бамбуковым венчиком, но сегодня матча стала ингредиентом латте, мороженого, десертов и даже косметики.

Напиток появился ещё в VIII веке в Китае, но современная форма сформировалась в XVI веке в Японии, где его подавали во время чайных церемоний для элиты.

В последние месяцы спрос на матчу резко вырос из-за инфлюенсеров, рассказывающих о её пользе и уникальном вкусе умами. Туристы в Японии массово скупают напиток, вынуждая некоторые магазины ограничивать продажу одной баночкой в руки.

Климат и TikTok — двойной удар по производству

К ажиотажу добавились и проблемы с урожаем. В этом году в Японии жара снизила урожайность на 20%, сообщает CEO Matcha.com Андре Фашиола. Несмотря на это, его компания за последние четыре года увеличила продажи на 940% — спрос растёт быстрее, чем успевают производить.

«Мы могли бы продать вдвое больше, чем получаем», — говорит Фашиола.

Церемониальная матча — главный дефицит

Наибольший спрос сейчас на ceremonial grade — матчу высочайшего качества, выращенную в тени, собранную вручную и смолотую на каменных жерновах. Она стоит от $30 до $100 за 30 граммов и обычно употребляется без добавок. Однако сейчас её активно используют даже для латте, что ещё больше усложняет ситуацию.

Исчезнет ли матча из кофеен

Несмотря на дефицит, крупные сети, такие как Starbucks, заявляют, что имеют достаточные запасы и не прогнозируют перебоев. Однако малые производители и кофейни уже сталкиваются с задержками поставок и ростом цен.

Цены растут — и не только из-за тарифов

Дополнительное давление на рынок оказало торговое соглашение США и Японии, предусматривающее 15% пошлину на японский импорт. Производители пока стараются не повышать цены, но признают, что это вопрос времени.

Некоторые поставщики уже увеличили стоимость в два-три раза по сравнению с началом года, даже для чая более низкого качества, собранного машинами. Другие же, чтобы избежать «ценового шока» для покупателей, просто снижают качество смесей.

Япония продукты

