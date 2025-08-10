Матча під загрозою дефіциту: TikTok і туристи спричинили справжній бум на японський чай

Світ охопив справжній бум на японську матчу, що призвело до дефіциту та стрімкого зростання цін на цей напій.

Попит на матчу — яскраво-зелений порошок чаю з Японії — різко зріс у світі, а разом із ним злетіли й ціни. Соцмережі, особливо TikTok, та туристичний бум у Японії зробили напій трендом, який сьогодні складно знайти навіть у самій країні. Про це повідомляє The Washington Post.

Що таке матча і чому її бракує

Матча — це порошок із зеленого чаю, який виготовляють із листя, вирощеного у тіні, та подрібненого на кам’яних жорнах або спеціальних машинах. Традиційно її розмішують у гарячій воді бамбуковим вінчиком, але нині матча стала інгредієнтом лате, морозива, десертів і навіть косметики.

Напій з’явився ще у VIII столітті в Китаї, але сучасна форма сформувалася в XVI столітті в Японії, де його подавали під час чайних церемоній для еліти.

Останні місяці попит на матчу різко зріс через інфлюенсерів, які розповідають про її користь і унікальний смак умамі. Туристи в Японії масово скуповують напій, змушуючи деякі магазини обмежувати продаж однією баночкою в руки.

Клімат і TikTok — подвійний удар по виробництву

До ажіотажу додалися й проблеми з урожаєм. Цього року в Японії спека знизила врожайність на 20%, повідомляє CEO Matcha.com Андре Фашіола. Попри це його компанія за останні чотири роки збільшила продажі на 940% — попит зростає швидше, ніж встигають виробляти.

«Ми могли б продати вдвічі більше, ніж отримуємо», — каже Фашіола.

Церемоніальна матча — головний дефіцит

Найбільший попит нині на «ceremonial grade» — матчу найвищої якості, вирощену в тіні, зібрану вручну та змелену на кам’яних жорнах. Вона коштує від $30 до $100 за 30 грамів і зазвичай вживається без додатків. Проте зараз її активно використовують навіть для лате, що ще більше ускладнює ситуацію.

Чи зникне матча з кав’ярень

Попри дефіцит, великі мережі, як-от Starbucks, заявляють, що мають достатні запаси та не прогнозують перебоїв. Проте малі виробники й кав’ярні вже стикаються з затримками постачань і зростанням цін.

Ціни ростуть — і не тільки через тарифи

Додатковий тиск на ринок створила торгова угода США та Японії, яка передбачає 15% мито на японський імпорт. Виробники поки що намагаються не піднімати ціни, але визнають, що це питання часу.

Деякі постачальники вже збільшили вартість удвічі-тричі порівняно з початком року, навіть для чаю нижчої якості, зібраного машинами. Інші ж, щоб уникнути «цінового шоку» для покупців, просто знижують якість сумішей.

