Практика судів
  1. Суспільство
  2. / У світі

Матча під загрозою дефіциту: TikTok і туристи спричинили справжній бум на японський чай

22:00, 10 серпня 2025
Світ охопив справжній бум на японську матчу, що призвело до дефіциту та стрімкого зростання цін на цей напій.
Матча під загрозою дефіциту: TikTok і туристи спричинили справжній бум на японський чай
Фото: unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Попит на матчу — яскраво-зелений порошок чаю з Японії — різко зріс у світі, а разом із ним злетіли й ціни. Соцмережі, особливо TikTok, та туристичний бум у Японії зробили напій трендом, який сьогодні складно знайти навіть у самій країні. Про це повідомляє The Washington Post.

Що таке матча і чому її бракує

Матча — це порошок із зеленого чаю, який виготовляють із листя, вирощеного у тіні, та подрібненого на кам’яних жорнах або спеціальних машинах. Традиційно її розмішують у гарячій воді бамбуковим вінчиком, але нині матча стала інгредієнтом лате, морозива, десертів і навіть косметики.

Напій з’явився ще у VIII столітті в Китаї, але сучасна форма сформувалася в XVI столітті в Японії, де його подавали під час чайних церемоній для еліти.

Останні місяці попит на матчу різко зріс через інфлюенсерів, які розповідають про її користь і унікальний смак умамі. Туристи в Японії масово скуповують напій, змушуючи деякі магазини обмежувати продаж однією баночкою в руки.

Клімат і TikTok — подвійний удар по виробництву

До ажіотажу додалися й проблеми з урожаєм. Цього року в Японії спека знизила врожайність на 20%, повідомляє CEO Matcha.com Андре Фашіола. Попри це його компанія за останні чотири роки збільшила продажі на 940% — попит зростає швидше, ніж встигають виробляти.

«Ми могли б продати вдвічі більше, ніж отримуємо», — каже Фашіола.

Церемоніальна матча — головний дефіцит

Найбільший попит нині на «ceremonial grade» — матчу найвищої якості, вирощену в тіні, зібрану вручну та змелену на кам’яних жорнах. Вона коштує від $30 до $100 за 30 грамів і зазвичай вживається без додатків. Проте зараз її активно використовують навіть для лате, що ще більше ускладнює ситуацію.

Чи зникне матча з кав’ярень

Попри дефіцит, великі мережі, як-от Starbucks, заявляють, що мають достатні запаси та не прогнозують перебоїв. Проте малі виробники й кав’ярні вже стикаються з затримками постачань і зростанням цін.

Ціни ростуть — і не тільки через тарифи

Додатковий тиск на ринок створила торгова угода США та Японії, яка передбачає 15% мито на японський імпорт. Виробники поки що намагаються не піднімати ціни, але визнають, що це питання часу.

Деякі постачальники вже збільшили вартість удвічі-тричі порівняно з початком року, навіть для чаю нижчої якості, зібраного машинами. Інші ж, щоб уникнути «цінового шоку» для покупців, просто знижують якість сумішей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Японія продукти

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Повну картину про громадян збиратимуть до єдиної системи «соціальної сфери» – комітет рекомендував прийняти закон

До нової системи «соціальної сфери» зможуть потрапити персональні дані з реєстру військовозобов’язаних, електронної системи охорони здоров’я, реєстрів транспортних засобів та нерухомості, щодо перетину кордону та сплати податків.

Оклади у НАБУ, НАЗК, АРМА та БЕБ будуть рахувати в орудних величинах — комітет рекомендував законопроект до прийняття

При підрахунку окладів у низці держорганів будуть використовувати орудну величину – комітет соціальної політики рекомендував законопроект до прийняття за основу.

Генпрокурор може отримати право присвоювати ранги прокурорам — законопроект

Голова правоохоронного комітету Сергій Іонушас разом з колегами пропонують повернути аналог класних чинів до прокуратури – ранги.

Учасників бойових дій запропонують влаштовувати у держсектор на посади без конкурсу – Третьякова

Галина Третьякова розповіла про підготовку законопроекту, яким пропонується прибрати співбесіди для УБД, а до відновлення конкурсів на держслужбу – влаштовувати їх у держсектор автоматично.

У парламенті пропонують змінити підстави для невідкладних обшуків без санкції суду

Депутати пропонують змінити підстави для обшуків без ухвали суду і передбачити, що вилучені речі та документи підлягають негайному поверненню, якщо слідчий суддя не легалізує цей обшук постфактум.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Воробйова
    Ірина Воробйова
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Оксана Метелешко
    Оксана Метелешко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олег Полюхович
    Олег Полюхович
    голова Рівненського апеляційного суду