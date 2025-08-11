Практика судов
В Черкасской области разоблачили злоумышленников, обманувших людей более чем на 200 тысяч гривен

07:36, 11 августа 2025
Правоохранители установили 22 потерпевших, которые были обмануты на общую сумму более 200 тысяч гривен.
Фото: varta1.com.ua
В Черкасской области правоохранители разоблачили участников мошеннической схемы, которые обманывали людей под видом продажи автозапчастей.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 40-летний местный житель, привлекая к мошеннической схеме еще двух знакомых, звонил гражданам, размещавшим объявления о поиске автозапчастей на специализированном интернет-ресурсе, и договаривался о продаже деталей по предоплате.

«Однако после перечисления денег злоумышленникам покупатели заказанных товаров так и не получали. В дальнейшем часть полученных средств организатор мошенничества использовал для пополнения игрового счета на одном из вебсайтов», — заявили в ведомстве.

Досудебным расследованием установлено 22 потерпевших, которые были обмануты на общую сумму более 200 тысяч гривен.

Теперь злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а также с конфискацией имущества.

