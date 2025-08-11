На Черкащині викрили зловмисників, які ошукали людей на понад 200 тисяч гривень

Правоохоронці встановили 22 потерпілих, які були ошукані на загальну суму понад 200 тисяч гривень.

На Черкащині правоохоронці викрили учасників шахрайської схеми, які ошукували людей під виглядом продажу автозапчастин.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 40-річний місцевий житель, залучивши до шахрайської схеми ще двох знайомих, телефонував громадянам, які розміщували оголошення про пошук автозапчастин на спеціалізованому інтернет-ресурсі, та домовлявся про продаж деталей за передоплатою.

«Однак після перерахування коштів зловмисникам покупці замовлених товарів так і не отримували.

У подальшому частину отриманих коштів організатор шахрайства використав для поповнення ігрового рахунку на одному з вебсайтів», - заявили у відомстві.

Досудовим розслідуванням встановлено 22 потерпілих, які були ошукані на загальну суму понад 200 тисяч гривень.

Тепер зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна.

