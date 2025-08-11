Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

Совершение преступлений на почве гендерной идентичности и ориентации станет отягчающим обстоятельством в УК – депутаты внесли законопроект

07:55, 11 августа 2025
Негативное отношение к человеку из-за сексуальной ориентации или гендерной идентичности будет считаться нетерпимостью и будет носить характер отягчающего обстоятельства в Уголовном кодексе.
Совершение преступлений на почве гендерной идентичности и ориентации станет отягчающим обстоятельством в УК – депутаты внесли законопроект
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Группа народных депутатов во главе с председателем партии «Слуга народа» Еленой Шуляк зарегистрировала 13597 о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс по борьбе с проявлениями дискриминации.

В частности, депутаты предлагают ввести в Уголовный кодекс нетерпимость как отягчающее обстоятельство совершения преступления. В перечень обстоятельств, определяющих нетерпимость, предлагается включить сексуальную ориентацию и гендерную идентичность.

Депутаты предлагают следующее определение нетерпимости – открытое, предвзятое, негативное отношение в отношении лица и/или группы лиц, отличающихся по их таким признакам, как раса, цвет кожи, политические, религиозные и другие убеждения, половая принадлежность, возраст, инвалидность, состояние здоровья, этническое, национальное и социальное происхождение, гражданство, семейное и имущественное положение, сексуальная ориентация, гендерная идентичность, место жительства, язык, или другим признакам.

Соответственно, в статье 67 УК, которая определяет перечень отягчающих обстоятельств, вместо «совершения уголовного правонарушения на почве расовой, национальной, религиозной вражды или розни или на почве половой принадлежности» предлагается установить «совершение уголовного правонарушения по мотивам нетерпимости».

Примечательно также, что депутаты предлагают определить, что основаниями для применения к юридическому лицу мер уголовно-правового характера является совершение его уполномоченным лицом от имени и в интересах юридического лица любого из уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 161 и 300 УК.

В статье 161 речь пойдет о публичных призывах к насилию по мотивам нетерпимости, а в статье 300 – о ввозе, изготовлении или распространении произведений или других материалов, пропагандирующих культ насилия и жестокости, нетерпимость и дискриминацию.

Предлагается предусмотреть, чтобы публичные призывы к насилию по мотивам нетерпимости в отношении лица и/или группы лиц по их признакам, могли наказываться лишением свободы на срок до 3 лет. Если такие действия, соединенные с обманом или угрозами, а также совершенные должностным лицом с использованием служебного положения, то такое лицо сможет получить до 5 лет лишения свободы. Если же такие действия были совершены организованной группой лиц или повлекли тяжкие последствия, они наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают изменить понятие дискриминации. Законопроект предусматривает, что это ситуация, при которой лицо и/или группа лиц по их признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, возраста, инвалидности, состояния здоровья, этнического, национального и социального происхождения, гражданства, семейного и имущественного положения, места жительства, языковым или другим признакам, которые были, есть и могут быть действительными или предполагаемыми, испытывает ограничение в признании, реализации или пользовании правами и свободами в любой форме, установленной этим Законом, по сравнению с другими лицами и/или группами лиц, кроме случаев, когда такое ограничение имеет правомерную, объективно обоснованную цель, способы достижения которой являются надлежащими и необходимыми.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судам запретили обеспечивать иск путем запрета принудительного отчуждения земли в Ужгородском районе Закарпатской области – вступили в силу изменения в КАСУ

Административные суды не смогут останавливать соответствующие решения субъектов властных полномочий относительно принудительного отчуждения земли и недвижимости в Ужгородском районе.

Обеспечение иска не может блокировать аннулирование спецразрешения на основании санкций СНБО – позиция Верховного Суда

Верховный Суд отменил решения судов, отметив, что запрет Госгеонедрам совершать действия в отношении спецразрешения препятствует выполнению указа Президента, который в соответствии с Законом «О санкциях» и Кодексом о недрах обязывает аннулировать или приостановить действие разрешения через 30 дней после введения санкций, если бенефициарный владелец не изменился.

Для участников боевых действий отменят требования об обязательном собеседовании и владении иностранным языком для принятия на госслужбу

Комитет по соцполитике рекомендовал принять за основу законопроект, которым предлагается автоматическое назначение ветеранов на вакантные должности по поданному заявлению, если такая должность соответствует требованиям к уровню образования – на период до возобновления конкурсов на госслужбу.

Совершение преступлений на почве гендерной идентичности и ориентации станет отягчающим обстоятельством в УК – депутаты внесли законопроект

Негативное отношение к человеку из-за сексуальной ориентации или гендерной идентичности будет считаться нетерпимостью и будет носить характер отягчающего обстоятельства в Уголовном кодексе.

Полная картина о гражданах будет собираться в единую систему «социальной сферы» – комитет рекомендовал принять закон

В новую систему «социальной сферы» смогут попасть персональные данные из реестра военнообязанных, электронной системы здравоохранения, реестров транспортных средств и недвижимости, о пересечении границы и уплате налогов.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Воробйова
    Ірина Воробйова
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Оксана Метелешко
    Оксана Метелешко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олег Полюхович
    Олег Полюхович
    голова Рівненського апеляційного суду