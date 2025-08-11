Совершение преступлений на почве гендерной идентичности и ориентации станет отягчающим обстоятельством в УК – депутаты внесли законопроект

Негативное отношение к человеку из-за сексуальной ориентации или гендерной идентичности будет считаться нетерпимостью и будет носить характер отягчающего обстоятельства в Уголовном кодексе.

Группа народных депутатов во главе с председателем партии «Слуга народа» Еленой Шуляк зарегистрировала 13597 о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс по борьбе с проявлениями дискриминации.

В частности, депутаты предлагают ввести в Уголовный кодекс нетерпимость как отягчающее обстоятельство совершения преступления. В перечень обстоятельств, определяющих нетерпимость, предлагается включить сексуальную ориентацию и гендерную идентичность.

Депутаты предлагают следующее определение нетерпимости – открытое, предвзятое, негативное отношение в отношении лица и/или группы лиц, отличающихся по их таким признакам, как раса, цвет кожи, политические, религиозные и другие убеждения, половая принадлежность, возраст, инвалидность, состояние здоровья, этническое, национальное и социальное происхождение, гражданство, семейное и имущественное положение, сексуальная ориентация, гендерная идентичность, место жительства, язык, или другим признакам.

Соответственно, в статье 67 УК, которая определяет перечень отягчающих обстоятельств, вместо «совершения уголовного правонарушения на почве расовой, национальной, религиозной вражды или розни или на почве половой принадлежности» предлагается установить «совершение уголовного правонарушения по мотивам нетерпимости».

Примечательно также, что депутаты предлагают определить, что основаниями для применения к юридическому лицу мер уголовно-правового характера является совершение его уполномоченным лицом от имени и в интересах юридического лица любого из уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 161 и 300 УК.

В статье 161 речь пойдет о публичных призывах к насилию по мотивам нетерпимости, а в статье 300 – о ввозе, изготовлении или распространении произведений или других материалов, пропагандирующих культ насилия и жестокости, нетерпимость и дискриминацию.

Предлагается предусмотреть, чтобы публичные призывы к насилию по мотивам нетерпимости в отношении лица и/или группы лиц по их признакам, могли наказываться лишением свободы на срок до 3 лет. Если такие действия, соединенные с обманом или угрозами, а также совершенные должностным лицом с использованием служебного положения, то такое лицо сможет получить до 5 лет лишения свободы. Если же такие действия были совершены организованной группой лиц или повлекли тяжкие последствия, они наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают изменить понятие дискриминации. Законопроект предусматривает, что это ситуация, при которой лицо и/или группа лиц по их признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, возраста, инвалидности, состояния здоровья, этнического, национального и социального происхождения, гражданства, семейного и имущественного положения, места жительства, языковым или другим признакам, которые были, есть и могут быть действительными или предполагаемыми, испытывает ограничение в признании, реализации или пользовании правами и свободами в любой форме, установленной этим Законом, по сравнению с другими лицами и/или группами лиц, кроме случаев, когда такое ограничение имеет правомерную, объективно обоснованную цель, способы достижения которой являются надлежащими и необходимыми.

Автор: Наталя Мамченко

