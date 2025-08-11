Вчинення злочинів на тлі гендерної ідентичності та орієнтації стане обтяжуючою обставиною у КК – депутати внесли законопроект

Негативне ставлення до особи через сексуальну орієнтацію чи гендерну ідентичність вважатиметься нетерпимістю та буде мати характер обтяжуючої обставини у Кримінальному кодексі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Група народних депутатів на чолі з головою партії «Слуга народу» Оленою Шуляк зареєструвала 13597 про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодекс щодо боротьби з проявами дискримінації.

Зокрема, депутати пропонують увести до Кримінального кодексу нетерпимість як обтяжуючу обставину вчинення злочину. До переліку обставин, які визначають нетерпимість, пропонується включити сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність.

Депутати пропонують наступне визначення нетерпимості – відкрите, упереджене, негативне ставлення стосовно особи та/або групи осіб відмінними за їх такими ознаками, як раса, колір шкіри, політичні, релігійні та інші переконання, статева приналежність, вік, інвалідність, стан здоров’я, етнічне, національне та соціальне походження, громадянство, сімейний і майновий стан, сексуальна орієнтація, гендерна ідентичність, місце проживання, мова, або іншими ознаками.

Відповідно у статті 67 КК, яка визначає перелік обтяжуючих обставин, замість «вчинення кримінального правопорушення на ґрунті расової, національної, релігійної ворожнечі чи розбрату або на ґрунті статевої приналежності» пропонується встановити «вчинення кримінального правопорушення з мотивів нетерпимості».

Прикметно також, що депутати пропонують визначити, що підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 161 та 300 КК.

У статті 161 буде йтися про публічні заклики до насильства з мотивів нетерпимості, а у статті 300 – про ввезення, виготовлення або розповсюдження творів чи інших матеріалів, що пропагують культ насильства і жорстокості, нетерпимість та дискримінацію.

Пропонується передбачити, щоб публічні заклики до насильства з мотивів нетерпимості щодо особи та/або групи осіб за їх ознаками, могли каратися позбавленням волі на строк до 3 років. Якщо такі дії, поєднані з обманом чи погрозами, а також вчинені службовою особою з використанням службового становища, то така особа зможе отримати до 5 рокі позбавлення волі. Якщо ж такі дії були вчинені організованою групою осіб або спричинили тяжкі наслідки, вони караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

Крім того, автори законопроекту пропонують змінити поняття дискримінація. Законопроект передбачає, що це ситуація, за якої особа та/або група осіб за їх ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, віку, інвалідності, стану здоров’я, етнічного, національного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними, зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами в будь-якій формі, встановленій цим Законом, порівняно з іншими особами та/або групами осіб, крім випадків, коли таке обмеження має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.