Оклады в НАБУ, НАПК, АРМА и БЭБ будут считать в орудийных величинах – комитет рекомендовал законопроект к принятию

При подсчете окладов в ряде госорганов будут использовать орудийную величину – комитет социальной политики рекомендовал законопроект к принятию за основу.

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Оклады чиновников будут считать по-новому – в орудийных величинах. Как стало известно «Судебно-юридической газете», 1 августа соответствующий законопроект 13466, инициаторами которого выступили Руслан Стефанчук, Александр Корниенко, Галина Третьякова и в общей сложности более 100 народных депутатов, рекомендовал принять в первом чтении Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде зарегистрирован целый пакет законопроектов 13466, 13467, 13468, 13469 о замене прожиточного минимума, который сейчас является базой для расчета окладов различных должностных лиц, судей, прокуроров и т.д., на орудийную величину. Фактически предлагается отвязать оклады «бюджетников» от прожиточного минимума, чтобы его рост не провоцировал рост окладов чиновников. По словам главы социального комитета Галины Третьяковой, это позволит создать предпосылки для повышения пенсионного обеспечения в Украине.

Планируется, что изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.

Размер орудийной величины должен ежегодно устанавливаться в законе о госбюджете по представлению Кабмина. При этом правительству поручается обеспечить расчет размера орудийной величины в проекте закона о госбюджете на 2026 год на уровне не менее 3470 грн. Но это – лишь поручение. То есть, Кабмин в дальнейшем может определить и другой размер в абсолютных цифрах. Собственно, отвязка размера от прожиточного минимума позволяет гибко регулировать оклады должностных лиц.

Хотя название базовой величины – орудийная – новое, но сама идея об отвязке окладов от прожиточного минимума озвучивалась Галиной Третьяковой несколько лет назад. Об этом неоднократно писала «Судебно-юридическая газета».

«Базовый» законопроект 13466 предусматривает ряд изменений в Кодекс законов о труде, профильные для госорганов законы – о НАБУ, БЭБ, ГБР, АРМА, предотвращении коррупции, законе о госслужбе и т.д.

Также предлагается повысить оклады прокуроров – в статье 81 закона о прокуратуре будет предусмотрено, что должностной оклад прокурора окружной прокуратуры составляет 15,2 базовых (орудийных) величин для определения размеров должностных окладов. То есть, 52 744 грн.

Что касается судей, то, как писала «Судебно-юридическая газета», для них разработали отдельный законопроект 13467 о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей», и он будет рассматриваться в другом комитете – по вопросам правовой политики. К нему уже успели подать альтернативный законопроект 13467-1. Им предлагается повысить оклад судьи местного суда до 90 тысяч грн.

Какие оклады предлагаются в НАБУ

Законом устанавливаются следующие должностные оклады работников НАБУ в соответствии с размером орудийной величины:

директор НАБУ – 43,7 (если принимать во внимание рекомендованный депутатами размер орудийной величины – 3470 грн – то получается 151 639 грн в 2026 году. Сейчас оклад директора без доплат составляет 50 прожиточных минимумов, что, учитывая ПМ в 3028 грн, равно 151 400 грн);

– 43,7 (если принимать во внимание рекомендованный депутатами размер орудийной величины – 3470 грн – то получается в 2026 году. Сейчас оклад директора без доплат составляет 50 прожиточных минимумов, что, учитывая ПМ в 3028 грн, равно 151 400 грн); первый заместитель, заместитель директора НАБУ – 35 (то есть, 121 450 грн против нынешних 121 120);

– 35 (то есть, против нынешних 121 120); директор центрального (ЦУ) или территориального управления (ТУ) НАБУ , руководитель управления внутреннего контроля ЦУ НАБУ, руководитель подразделения детективов – 26,2 (то есть, 90 914 грн );

, руководитель управления внутреннего контроля ЦУ НАБУ, руководитель подразделения детективов – 26,2 (то есть, ); заместитель директора ЦУ или ТУ НАБУ , заместитель руководителя управления внутреннего контроля центрального управления НАБУ, заместитель руководителя подразделения детективов – 24,5 (то есть, 85 015 грн );

, заместитель руководителя управления внутреннего контроля центрального управления НАБУ, заместитель руководителя подразделения детективов – 24,5 (то есть, ); руководитель управления ЦУ НАБУ , руководитель отдела внутреннего контроля ТУ НАБУ – 19,2 (то есть, 66 624 грн );

, руководитель отдела внутреннего контроля ТУ НАБУ – 19,2 (то есть, ); заместитель руководителя управления ЦУ НАБУ , заместитель руководителя отдела внутреннего контроля ТУ НАБУ – 18,4 (то есть, 63 848 грн );

, заместитель руководителя отдела внутреннего контроля ТУ НАБУ – 18,4 (то есть, ); начальник отдела центрального управления НАБУ – 17,5 (то есть, 60 725 грн );

– 17,5 (то есть, ); заместитель начальника отдела ЦУ НАБУ – 16,6 (то есть, 57 602 грн );

– 16,6 (то есть, ); начальник отдела ТУ НАБУ – 15,8 (то есть, 54 826 грн );

– 15,8 (то есть, ); заместитель начальника отдела ТУ НАБУ – 14,9 (то есть, 51 703 грн );

– 14,9 (то есть, ); старший детектив НАБУ – 19,2 (то есть, 66 624 грн );

– 19,2 (то есть, ); детектив НАБУ – 16,6 (то есть, оклад будет составлять 57 602 грн, а сейчас 57 532 грн).

Для других работников НАБУ – это будет сумма, равная 3 размерам должностного оклада, установленного Кабмином для работников, занимающих соответствующие должности в центральных органах исполнительной власти.

Изменения в Кодексе законов о труде и законе об оплате труда

Законопроектом 13466 в статье 96 КЗоТ вместо нормы о том, что схема должностных окладов (тарифных ставок) работников учреждений, заведений и организаций, финансируемых из бюджета, формируется на основе в частности минимального должностного оклада (тарифной ставки), установленного Кабмином, будет предусмотрено, что схема должностных окладов (тарифных ставок) работников учреждений, заведений и организаций бюджетной сферы формируется на основе орудийной величины.

Минимальный должностной оклад (тарифная ставка) или другая минимальная величина для определения размеров должностных окладов в системах оплаты труда работников предприятий, учреждений и организаций будет устанавливаться в размере, не меньшем орудийной величины.

То есть, как рекомендовано законопроектом – не менее 3470 грн в 2026 году. Сейчас эта норма предусматривает, что минимальный должностной оклад (тарифная ставка) устанавливается в размере, не меньшем прожиточного минимума.

В статье 13 закона об оплате труда будет предусмотрено, что в учреждениях, заведениях и организациях бюджетной сферы, государственных органах, органах местного самоуправления используется орудийная величина.

Определено, что базовая (орудийная) величина для определения размеров должностных окладов – это единица для подсчета размеров должностных окладов работников учреждений, заведений и организаций бюджетной сферы, государственных служащих, служащих местного самоуправления, работников и должностных лиц государственных органов, на которых не распространяется действие Закона «О государственной службе», перечень которых определен ч. 3 статьи 3 Закона «О государственной службе».

Размер орудийной величины устанавливается в законе о госбюджете по представлению Кабмина. Минэкономики предоставляет предложения по ее размеру при подготовке основных прогнозных макропоказателей.

Изменения в законе о госслужбе

В статье 51 закона о госслужбе будет предусмотрено, что минимальный размер должностного оклада на должностях государственной службы в государственных органах, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов, городов, районов в городах, не может составлять меньше 2-х размеров орудийной величины для определения размеров должностных окладов.

То есть, не менее 6 940 грн на 2026 год.

Кроме того, в законе о службе в органах местного самоуправления будет предусмотрено, что минимальный размер должностного оклада служащего местного самоуправления, который занимает должность категории III, не может быть меньше 2,5 орудийной величины, установленной законом о государственном бюджете.

Изменения в законе о воинской обязанности и военной службе

В статье 29 будет предусмотрено, что резервистам на все время выполнения ими обязанностей службы в военном резерве осуществляются денежные выплаты из расчета до 2 базовых (орудийных) величин (вместо прожиточных минимумов).

Военнообязанным, которые на день призыва на сборы не работают, на весь период сборов и резервистам из числа неработающих на весь срок выполнения ими обязанностей службы в военном резерве, включая время проезда к воинской части и обратно, выплачивается денежное обеспечение в размере одной орудийной величины.

Изменения в законе о БЭБ

В законе о Бюро экономической безопасности будет предусмотрено, что должностной оклад лиц, имеющих специальные звания, не может составлять менее 12,2 размеров орудийной величины.

То есть, 42 334 грн (сейчас – не менее 42 040 грн).

Также вместо прожиточного минимума в орудийных величинах будут установлены должностные оклады для:

НАПК

ГБР

АМКУ

ЦИК

в Счетной палате

в АРМА

для судебных экспертов в законе о судебной экспертизе

для работников государственных научных учреждений (заведений высшего образования)

для Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания

для Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг

для Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи

для работников органа госконтроля за лекарственными средствами.

Отдельным законопроектом 13468 предлагается привязать к орудийным величинам оклады в таможенных органах.

Автор: Наталя Мамченко

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