Должностные оклады в бюджетной сфере будут считать в операционных величинах – почему это не должно стать сюрпризом

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде зарегистрирован пакет законопроектов о замене прожиточного минимума, который сейчас является базой для расчета окладов различных должностных лиц, судей, прокуроров и т.д., на операционную величину. Фактически предлагается отвязать оклады «бюджетников» от прожиточного минимума, чтобы его рост не провоцировал рост окладов должностных лиц.
Инициаторами выступила группа народных депутатов во главе с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком. В целом – подписи под соответствующими законопроектами 13466, 13467, 13468, 13469 поставили более 100 народных избранников, среди которых председатель социального комитета Рады Галина Третьякова и председатель налогового комитета Даниил Гетманцев.
Планируется, что изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.
Размер базовой (операционной) величины для определения размеров должностных окладов должен ежегодно устанавливаться в законе о госбюджете по представлению Кабмина. При этом правительству поручается обеспечить расчет размера операционной величины в проекте закона о госбюджете на 2026 год на уровне не менее 3470 грн.
Хотя название базовой величины – «операционная» – новая, но сама идея об отвязке окладов от прожиточного минимума озвучивалась Галиной Третьяковой несколько лет назад. Об этом неоднократно писала «Судебно-юридическая газета».
Более того, 2 июня 2021 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 3515, который, как объясняла тогда Третьякова, нужен потому, что когда хотят поднять прожиточный минимум, то одновременно поднимаются и заработные платы. «Поэтому, когда мы поднимаем прожиточный минимум, растут зарплаты. У нас сегодня финансовая ловушка. Мы не можем увеличивать прожиточный минимум, поскольку есть такая привязка. Государство сегодня не может себе этого позволить», – объясняла тогда Третьякова.
Примечательно, что она также тогда заметила, что «не хочет, чтобы у общества были иллюзии, что этот законопроект повышает прожиточный минимум. Он лишь создает основы для такого повышения».
О том, что будут готовить новый закон, которым зарплаты госслужащих планируют отвязать от прожиточного минимума, в марте 2025 года говорил и народный депутат от фракции «Слуга народа» Виталий Безгин. Так, он подчеркнул, что сейчас все зарплаты госслужащих «привязаны» к прожиточному минимуму. «Это нужно менять, ведь рост соцвыплат для уязвимых категорий граждан не должен автоматически тянуть за собой повышение зарплат тем, кто чувствует себя достаточно комфортно», – подчеркнул Безгин.
Наконец, такую отвязку прописал в Бюджетной декларации на 2026-2028 годы и Кабмин.
Как писала «Судебно-юридическая газета», в постановлении №774, которым правительство одобрило Бюджетную декларацию, предусмотрено, что «Верховная Рада и правительство будут направлять усилия на «отвязку» размеров должностных окладов от размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, в частности для работников государственных органов».
Итак, такие изменения не должны стать сюрпризом. Впрочем, само название пакета законопроектов – «относительно создания предпосылок для повышения размера прожиточного минимума» несколько противоречит предыдущему заявлению Третьяковой о том, чтобы не надо создавать иллюзии для общества.
«Базовый» законопроект 13466 предусматривает ряд изменений в Кодекс законов о труде, профильные для госорганов законы и закон о госслужбе.
Что касается судей, то, как писала «Судебно-юридическая газета», для них разработали отдельный законопроект 13467 о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» относительно создания предпосылок для повышения размера прожиточного минимума.
В соответствии с ним базовый размер должностного оклада судьи составит:
Должностной оклад руководителя службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия устанавливается в размере 24,2 операционных величин (83 974 грн), дисциплинарного инспектора ВСП – 18,2 (63 154 грн).
Следует напомнить, что сейчас должностной оклад судьи ВС составляет 157 650 грн, апелляционного суда – 105 100 грн, местного суда – 63 060 грн.
Таким образом, если законопроекты будут приняты в такой редакции, то на размер «голого» оклада судьи по сравнению с 2025 годом это не повлияет.
Законопроектом 13466 в статье 96 КЗоТ вместо нормы о том, что схема должностных окладов (тарифных ставок) работников учреждений, заведений и организаций, финансируемых из бюджета, формируется на основе, в частности, минимального должностного оклада (тарифной ставки), установленного Кабмином, будет предусмотрено, что схема должностных окладов (тарифных ставок) работников учреждений, заведений и организаций бюджетной сферы формируется на основе базовой (операционной) величины.
Минимальный должностной оклад (тарифная ставка) или иная минимальная величина для определения размеров должностных окладов в системах оплаты труда работников предприятий, учреждений и организаций будет устанавливаться в размере, не меньшем базовой (операционной) величины для определения размеров должностных окладов работников учреждений, заведений и организаций бюджетной сферы.
То есть, как рекомендовано законопроектом – не менее 3470 грн в 2026 году.
Сейчас эта норма предусматривает, что минимальный должностной оклад (тарифная ставка) устанавливается в размере, не меньшем прожиточного минимума.
В статье 13 закона об оплате труда будет предусмотрено, что в учреждениях, заведениях и организациях бюджетной сферы, государственных органах, органах местного самоуправления используется базовая (операционная) величина.
Базовая (операционная) величина для определения размеров должностных окладов – это единица для расчета размеров должностных окладов работников учреждений, заведений и организаций бюджетной сферы, государственных служащих, служащих местного самоуправления, работников и должностных лиц государственных органов, на которых не распространяется действие Закона «О государственной службе», перечень которых определен ч. 3 статьи 3 Закона «О государственной службе».
Размер базовой (операционной) величины устанавливается в законе о Государственном бюджете на соответствующий год по представлению Кабмина. Объемы расходов на оплату труда работников учреждений, заведений и организаций бюджетной сферы, работников и должностных лиц государственных органов, служащих местного самоуправления утверждаются одновременно с бюджетом.
Министерство экономики предоставляет предложения относительно размера базовой (операционной) величины во время подготовки основных прогнозных макропоказателей.
В статье 51 закона о госслужбе будет предусмотрено, что минимальный размер должностного оклада на должностях государственной службы в государственных органах, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов, городов, районов в городах, не может составлять менее 2-х размеров базовой (операционной) величины для определения размеров должностных окладов.
То есть, не менее 6 940 грн на 2026 год.
Кроме того, в законе о службе в органах местного самоуправления будет предусмотрено, что минимальный размер должностного оклада служащего местного самоуправления, который занимает должность категории III, не может быть меньшим 2,5 базовой (операционной) величины, установленной законом о государственном бюджете.
В статье 29 будет предусмотрено, что резервистам на все время выполнения ими обязанностей службы в военном резерве осуществляются денежные выплаты из расчета до 2 базовых (операционных) величин (вместо прожиточных минимумов).
Военнообязанным, которые на день призыва на сборы не работают, на весь период сборов и резервистам из числа неработающих на весь срок выполнения ими обязанностей службы в военном резерве, включая время проезда к воинской части и обратно, выплачивается денежное обеспечение в размере одной базовой (операционной) величины.
В статье 81 будет предусмотрено, что должностной оклад прокурора окружной прокуратуры составляет 15,2 базовых (операционных) величин для определения размеров должностных окладов.
То есть, 52 744 грн.
В законе о Бюро экономической безопасности будет предусмотрено, что должностной оклад лиц, имеющих специальные звания, не может составлять менее 12,2 размеров базовой (операционной) величины.
То есть, 42 334 грн.
Также вместо прожиточного минимума в операционных величинах будут установлены должностные оклады для:
Отдельным законопроектом 13468 предлагается привязать к операционным величинам оклады в таможенных органах.
Автор: Наталя Мамченко
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