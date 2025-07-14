Должностные оклады в бюджетной сфере будут считать в операционных величинах – почему это не должно стать сюрпризом

Откуда взялась идея об операционных величинах для расчета должностных окладов, и что предлагается изменить в КЗоТ и профильных законах.

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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде зарегистрирован пакет законопроектов о замене прожиточного минимума, который сейчас является базой для расчета окладов различных должностных лиц, судей, прокуроров и т.д., на операционную величину. Фактически предлагается отвязать оклады «бюджетников» от прожиточного минимума, чтобы его рост не провоцировал рост окладов должностных лиц.

Инициаторами выступила группа народных депутатов во главе с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком. В целом – подписи под соответствующими законопроектами 13466, 13467, 13468, 13469 поставили более 100 народных избранников, среди которых председатель социального комитета Рады Галина Третьякова и председатель налогового комитета Даниил Гетманцев.

Планируется, что изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.

Размер базовой (операционной) величины для определения размеров должностных окладов должен ежегодно устанавливаться в законе о госбюджете по представлению Кабмина. При этом правительству поручается обеспечить расчет размера операционной величины в проекте закона о госбюджете на 2026 год на уровне не менее 3470 грн.

Хотя название базовой величины – «операционная» – новая, но сама идея об отвязке окладов от прожиточного минимума озвучивалась Галиной Третьяковой несколько лет назад. Об этом неоднократно писала «Судебно-юридическая газета».

Более того, 2 июня 2021 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 3515, который, как объясняла тогда Третьякова, нужен потому, что когда хотят поднять прожиточный минимум, то одновременно поднимаются и заработные платы. «Поэтому, когда мы поднимаем прожиточный минимум, растут зарплаты. У нас сегодня финансовая ловушка. Мы не можем увеличивать прожиточный минимум, поскольку есть такая привязка. Государство сегодня не может себе этого позволить», – объясняла тогда Третьякова.

Примечательно, что она также тогда заметила, что «не хочет, чтобы у общества были иллюзии, что этот законопроект повышает прожиточный минимум. Он лишь создает основы для такого повышения».

О том, что будут готовить новый закон, которым зарплаты госслужащих планируют отвязать от прожиточного минимума, в марте 2025 года говорил и народный депутат от фракции «Слуга народа» Виталий Безгин. Так, он подчеркнул, что сейчас все зарплаты госслужащих «привязаны» к прожиточному минимуму. «Это нужно менять, ведь рост соцвыплат для уязвимых категорий граждан не должен автоматически тянуть за собой повышение зарплат тем, кто чувствует себя достаточно комфортно», – подчеркнул Безгин.

Наконец, такую отвязку прописал в Бюджетной декларации на 2026-2028 годы и Кабмин.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в постановлении №774, которым правительство одобрило Бюджетную декларацию, предусмотрено, что «Верховная Рада и правительство будут направлять усилия на «отвязку» размеров должностных окладов от размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, в частности для работников государственных органов».

Итак, такие изменения не должны стать сюрпризом. Впрочем, само название пакета законопроектов – «относительно создания предпосылок для повышения размера прожиточного минимума» несколько противоречит предыдущему заявлению Третьяковой о том, чтобы не надо создавать иллюзии для общества.

Изменится ли размер оклада судей

«Базовый» законопроект 13466 предусматривает ряд изменений в Кодекс законов о труде, профильные для госорганов законы и закон о госслужбе.

Что касается судей, то, как писала «Судебно-юридическая газета», для них разработали отдельный законопроект 13467 о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» относительно создания предпосылок для повышения размера прожиточного минимума.

В соответствии с ним базовый размер должностного оклада судьи составит:

судьи местного суда – 18,2 базовых ( операционных ) величин (то есть, если исходить из операционной величины в 3470 грн, то не менее 63 154 грн в 2026 году);

– 18,2 базовых ( ) величин (то есть, если исходить из операционной величины в 3470 грн, то не менее в 2026 году); судьи апелляционного суда, высшего специализированного суда – 30,3 базовых ( операционных ) величин (то есть, не менее 105 141 грн );

– 30,3 базовых ( ) величин (то есть, не менее ); судьи Верховного Суда – 45,4 базовых (операционных) величин (то есть, не менее 157 538 грн).

Должностной оклад руководителя службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия устанавливается в размере 24,2 операционных величин (83 974 грн), дисциплинарного инспектора ВСП – 18,2 (63 154 грн).

Следует напомнить, что сейчас должностной оклад судьи ВС составляет 157 650 грн, апелляционного суда – 105 100 грн, местного суда – 63 060 грн.

Таким образом, если законопроекты будут приняты в такой редакции, то на размер «голого» оклада судьи по сравнению с 2025 годом это не повлияет.

Изменения в Кодекс законов о труде и закон об оплате труда

Законопроектом 13466 в статье 96 КЗоТ вместо нормы о том, что схема должностных окладов (тарифных ставок) работников учреждений, заведений и организаций, финансируемых из бюджета, формируется на основе, в частности, минимального должностного оклада (тарифной ставки), установленного Кабмином, будет предусмотрено, что схема должностных окладов (тарифных ставок) работников учреждений, заведений и организаций бюджетной сферы формируется на основе базовой (операционной) величины.

Минимальный должностной оклад (тарифная ставка) или иная минимальная величина для определения размеров должностных окладов в системах оплаты труда работников предприятий, учреждений и организаций будет устанавливаться в размере, не меньшем базовой (операционной) величины для определения размеров должностных окладов работников учреждений, заведений и организаций бюджетной сферы.

То есть, как рекомендовано законопроектом – не менее 3470 грн в 2026 году.

Сейчас эта норма предусматривает, что минимальный должностной оклад (тарифная ставка) устанавливается в размере, не меньшем прожиточного минимума.

В статье 13 закона об оплате труда будет предусмотрено, что в учреждениях, заведениях и организациях бюджетной сферы, государственных органах, органах местного самоуправления используется базовая (операционная) величина.

Базовая (операционная) величина для определения размеров должностных окладов – это единица для расчета размеров должностных окладов работников учреждений, заведений и организаций бюджетной сферы, государственных служащих, служащих местного самоуправления, работников и должностных лиц государственных органов, на которых не распространяется действие Закона «О государственной службе», перечень которых определен ч. 3 статьи 3 Закона «О государственной службе».

Размер базовой (операционной) величины устанавливается в законе о Государственном бюджете на соответствующий год по представлению Кабмина. Объемы расходов на оплату труда работников учреждений, заведений и организаций бюджетной сферы, работников и должностных лиц государственных органов, служащих местного самоуправления утверждаются одновременно с бюджетом.

Министерство экономики предоставляет предложения относительно размера базовой (операционной) величины во время подготовки основных прогнозных макропоказателей.

Изменения в закон о госслужбе

В статье 51 закона о госслужбе будет предусмотрено, что минимальный размер должностного оклада на должностях государственной службы в государственных органах, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов, городов, районов в городах, не может составлять менее 2-х размеров базовой (операционной) величины для определения размеров должностных окладов.

То есть, не менее 6 940 грн на 2026 год.

Кроме того, в законе о службе в органах местного самоуправления будет предусмотрено, что минимальный размер должностного оклада служащего местного самоуправления, который занимает должность категории III, не может быть меньшим 2,5 базовой (операционной) величины, установленной законом о государственном бюджете.

Изменения в закон о воинской обязанности и военной службе

В статье 29 будет предусмотрено, что резервистам на все время выполнения ими обязанностей службы в военном резерве осуществляются денежные выплаты из расчета до 2 базовых (операционных) величин (вместо прожиточных минимумов).

Военнообязанным, которые на день призыва на сборы не работают, на весь период сборов и резервистам из числа неработающих на весь срок выполнения ими обязанностей службы в военном резерве, включая время проезда к воинской части и обратно, выплачивается денежное обеспечение в размере одной базовой (операционной) величины.

Изменения в закон о прокуратуре

В статье 81 будет предусмотрено, что должностной оклад прокурора окружной прокуратуры составляет 15,2 базовых (операционных) величин для определения размеров должностных окладов.

То есть, 52 744 грн.

Изменения в закон о БЭБ

В законе о Бюро экономической безопасности будет предусмотрено, что должностной оклад лиц, имеющих специальные звания, не может составлять менее 12,2 размеров базовой (операционной) величины.

То есть, 42 334 грн.

Также вместо прожиточного минимума в операционных величинах будут установлены должностные оклады для:

НАБУ

НАПК

ГБР

АМКУ

ЦИК

Счетной палаты

АРМА

судебных экспертов в законе о судебной экспертизе

в законе о судебной экспертизе работников государственных научных учреждений (заведений высшего образования)

Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания

Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг

Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи

работников органа госконтроля за лекарственными средствами.

Отдельным законопроектом 13468 предлагается привязать к операционным величинам оклады в таможенных органах.

Автор: Наталя Мамченко

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