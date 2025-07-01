Кабмин планирует «отвязать» размеры должностных окладов в госорганах от прожиточного минимума

Правительство планирует совместно с парламентом реализовать идею об «отвязке» должностных окладов от прожиточного минимума.

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Идею, о которой неоднократно упоминала председатель социального Комитета Верховной Рады Галина Третьякова, планируют реализовать. Речь идет об «отвязке» должностных окладов в государственных органах от прожиточного минимума.

Соответствующее намерение зафиксировано в Бюджетной декларации на 2026-2028 годы, которую правительство одобрило постановлением №774.

«Верховная Рада и Правительство будут направлять усилия на «отвязку» размеров должностных окладов от размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, в частности для работников государственных органов», – говорится в документе.

Напомним, осенью 2024 года министр соцполитики Оксана Жолнович призывала депутатов вернуться к законопроекту 3515, которым планируется отвязать «минималку» от прожиточного минимума и ввести налогообложение для домохозяйств.

«Увеличение размера прожиточного минимума приводит к необходимости проведения автоматического перерасчета заработной платы работников бюджетной сферы и поиску дополнительных расходов бюджетов», - подчеркивается в пояснительной записке.

Напомним, 2 июня 2021 года законопроект 3515 был принят в первом чтении, но далее он не двигался. Как объясняла тогда автор законопроекта Галина Третьякова, это нужно потому, что когда Рада и бюджет хотят поднять прожиточный минимум, то одновременно поднимаются и заработные платы. «Поэтому когда мы поднимаем прожиточный минимум, растут зарплаты. У нас сегодня финансовая ловушка. Мы не можем увеличивать прожиточный минимум, поскольку есть такая привязка. Государство сегодня не может себе этого позволить», – объясняла тогда Третьякова.

О том, что в парламентском комитете по вопросам организации государственной власти будут готовить новый закон, которым зарплаты государственных служащих планируют отвязать от прожиточного минимума, в марте 2025 года говорил и член Комитета, народный депутат от фракции «Слуга народа» Виталий Безгин.

Так, он подчеркнул, что сейчас все зарплаты госслужащих «привязаны» к прожиточному минимуму. «Это нужно менять, ведь рост соцвыплат для уязвимых категорий граждан не должен автоматически влечь за собой повышение зарплат тем, кто чувствует себя достаточно комфортно», – подчеркнул Безгин.

Напомним, бюджетная декларация предусматривает, что «обычный» прожиточный минимум для трудоспособных лиц в 2026 году Минфин предлагает несколько – на 260 грн – увеличить:

в 2026 году – 3288 грн

– 3288 грн в 2027 году – 3482 грн

– 3482 грн в 2028 году – 3667 грн

В то же время размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи, должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов остается на уровне 2025 года.

То есть, на уровне 2102 грн.

Минимальную зарплату правительство предлагает следующую:

с 1 января 2026 года – в размере 8 688 грн;

– в размере 8 688 грн; с 1 января 2027 года – 9374 грн;

– 9374 грн; с 1 января 2028 года – 10 059 грн.

Должностной оклад работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки:

с 1 января 2026 г. в размере 3 470 гривен;

в размере 3 470 гривен; с 1 января 2027 г. в размере 3 744 гривны;

в размере 3 744 гривны; с 1 января 2028 г. в размере 4 018 гривен.

Автор: Наталя Мамченко

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