Кабмин планирует «отвязать» размеры должностных окладов в госорганах от прожиточного минимума

Идею, о которой неоднократно упоминала председатель социального Комитета Верховной Рады Галина Третьякова, планируют реализовать. Речь идет об «отвязке» должностных окладов в государственных органах от прожиточного минимума.
Соответствующее намерение зафиксировано в Бюджетной декларации на 2026-2028 годы, которую правительство одобрило постановлением №774.
«Верховная Рада и Правительство будут направлять усилия на «отвязку» размеров должностных окладов от размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, в частности для работников государственных органов», – говорится в документе.
Напомним, осенью 2024 года министр соцполитики Оксана Жолнович призывала депутатов вернуться к законопроекту 3515, которым планируется отвязать «минималку» от прожиточного минимума и ввести налогообложение для домохозяйств.
«Увеличение размера прожиточного минимума приводит к необходимости проведения автоматического перерасчета заработной платы работников бюджетной сферы и поиску дополнительных расходов бюджетов», - подчеркивается в пояснительной записке.
Напомним, 2 июня 2021 года законопроект 3515 был принят в первом чтении, но далее он не двигался. Как объясняла тогда автор законопроекта Галина Третьякова, это нужно потому, что когда Рада и бюджет хотят поднять прожиточный минимум, то одновременно поднимаются и заработные платы. «Поэтому когда мы поднимаем прожиточный минимум, растут зарплаты. У нас сегодня финансовая ловушка. Мы не можем увеличивать прожиточный минимум, поскольку есть такая привязка. Государство сегодня не может себе этого позволить», – объясняла тогда Третьякова.
О том, что в парламентском комитете по вопросам организации государственной власти будут готовить новый закон, которым зарплаты государственных служащих планируют отвязать от прожиточного минимума, в марте 2025 года говорил и член Комитета, народный депутат от фракции «Слуга народа» Виталий Безгин.
Так, он подчеркнул, что сейчас все зарплаты госслужащих «привязаны» к прожиточному минимуму. «Это нужно менять, ведь рост соцвыплат для уязвимых категорий граждан не должен автоматически влечь за собой повышение зарплат тем, кто чувствует себя достаточно комфортно», – подчеркнул Безгин.
Напомним, бюджетная декларация предусматривает, что «обычный» прожиточный минимум для трудоспособных лиц в 2026 году Минфин предлагает несколько – на 260 грн – увеличить:
В то же время размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи, должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов остается на уровне 2025 года.
То есть, на уровне 2102 грн.
Минимальную зарплату правительство предлагает следующую:
Должностной оклад работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки:
Автор: Наталя Мамченко
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.