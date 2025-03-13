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Зарплати чиновників планують відв’язати від прожиткового мінімуму новим законом

07:20, 13 березня 2025
Зарплати держслужбовців і посадовців нині «прив’язані» до прожиткового мінімуму, і це потрібно змінювати, адже зростання соцвиплат не повинно автоматично тягнути за собою підвищення зарплат тим, хто почувається досить комфортно – народний депутат Віталій Безгін.
Зарплати чиновників планують відв’язати від прожиткового мінімуму новим законом
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У парламентському комітеті з питань організації державної влади будуть готувати новий закон, яким зарплати державних службовців планують відв’язати від прожиткового мінімуму. Про це розповів член Комітету, народний депутат від фракції «Слуга народу» Віталій Безгін.

Так, він наголосив, що зараз усі зарплати держслужбовців «прив’язані» до прожиткового мінімуму. «Це потрібно змінювати, адже зростання соцвиплат для вразливих категорій громадян не повинно автоматично тягнути за собою підвищення зарплат тим, хто почувається досить комфортно» – підкреслив Безгін.

Отже, парламентарій анонсував підготовку нового законопроекту, який має відв’язати оплату праці держслужбовців від прожиткового мінімуму.

Слід зазначити, що ця ідея не є новою – її пропонували як голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова, так в уряді.

Раніше міністр соцполітики Оксана Жолнович зазначала, що потрібно прийняти закон, щоб зростання прожиткового мінімуму не впливало на ріст зарплат посадовців.

Вона закликала народних депутатів повернутися до розгляду законопроекту 3515, яким планується відв'язати «мінімалку» від прожиткового мінімуму та запровадити оподаткування для домогосподарств. Нагадаємо, що цей законопроект Галини Третьякової було ухвалено в першому читанні в 2021 році, але далі він не рухався.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 11 березня ухвалила закон про реформу оплати праці державних службовців (законопроект №8222). Відтепер стала складова (посадовий оклад, надбавка за вислугу років та надбавка за ранг) має становити не менше 70% заробітної плати, а варіативна (місячна або квартальна премії, премія за результатами щорічного оцінювання) не може перевищувати 30%.

Разом з тим, прийняття цього закону може негативно вплинути на держслужбовців на рівні районів. Так, замість запропонованого спочатку до другого читання мінімального посадового окладу у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст, районів у містах, не менше двох мінімальних зарплат (16 тисяч грн) врешті було визначено оклад на рівні 2,5 прожиткових мінімумів. Тобто, 7 570 грн.

При цьому прибрали доплати за роботу за тимчасово відсутнього працівника і за виконання обов’язків за вакантною посадою.

Закон є частиною пакету реформ, спрямованих на адаптацію українського законодавства до стандартів ЄС. Його ухвалення є одним із ключових кроків у рамках виконання зобов’язань в межах Ukraine Facility – програми фінансової підтримки України на 2024-2027 роки.

Автор: Наталя Мамченко

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Зарплати чиновників планують відв’язати від прожиткового мінімуму новим законом

Зарплати держслужбовців і посадовців нині «прив’язані» до прожиткового мінімуму, і це потрібно змінювати, адже зростання соцвиплат не повинно автоматично тягнути за собою підвищення зарплат тим, хто почувається досить комфортно – народний депутат Віталій Безгін.

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