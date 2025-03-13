Зарплаты чиновников планируют отвязать от прожиточного минимума новым законом

Зарплаты госслужащих и должностных лиц сейчас «привязаны» к прожиточному минимуму, и это нужно менять, ведь рост соцвыплат не должен автоматически влечь за собой повышение зарплат тем, кто чувствует себя достаточно комфортно – народный депутат Виталий Безгин.

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В парламентском комитете по вопросам организации государственной власти будут готовить новый закон, которым зарплаты государственных служащих планируют отвязать от прожиточного минимума. Об этом рассказал член Комитета, народный депутат от фракции «Слуга народа» Виталий Безгин.

Так, он подчеркнул, что сейчас все зарплаты госслужащих «привязаны» к прожиточному минимуму. «Это нужно менять, ведь рост соцвыплат для уязвимых категорий граждан не должен автоматически влечь за собой повышение зарплат тем, кто чувствует себя достаточно комфортно», – отметил Безгин.

Таким образом, парламентарий анонсировал подготовку нового законопроекта, который должен отвязать оплату труда госслужащих от прожиточного минимума.

Следует отметить, что эта идея не нова – ее предлагали как глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова, так и в правительстве.

Ранее министр соцполитики Оксана Жолнович отмечала, что необходимо принять закон, чтобы рост прожиточного минимума не влиял на рост зарплат должностных лиц.

Она призвала народных депутатов вернуться к рассмотрению законопроекта 3515, которым планируется отвязать «минималку» от прожиточного минимума и ввести налогообложение для домохозяйств. Напомним, что этот законопроект Галины Третьяковой был принят в первом чтении в 2021 году, но дальше не продвинулся.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 11 марта приняла закон о реформе оплаты труда государственных служащих (законопроект №8222). Отныне постоянная составляющая (должностной оклад, надбавка за выслугу лет и надбавка за ранг) должна составлять не менее 70% заработной платы, а переменная (ежемесячная или квартальная премия, премия по результатам ежегодной оценки) не может превышать 30%.

Вместе с тем принятие этого закона может негативно повлиять на госслужащих на уровне районов. Так, вместо предложенного изначально ко второму чтению минимального должностного оклада в государственных органах, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов, городов, районов в городах, не менее двух минимальных зарплат (16 тысяч грн), в итоге был установлен оклад на уровне 2,5 прожиточных минимумов. То есть 7 570 грн.

При этом убрали доплаты за работу за временно отсутствующего работника и за выполнение обязанностей по вакантной должности.

Закон является частью пакета реформ, направленных на адаптацию украинского законодательства к стандартам ЕС. Его принятие – один из ключевых шагов в рамках выполнения обязательств в пределах Ukraine Facility – программы финансовой поддержки Украины на 2024-2027 годы.

Автор: Наталя Мамченко

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