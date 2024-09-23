Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Потрібно прийняти закон, щоб зі зростанням прожиткового мінімуму зарплати не зростали – Мінсоцполітики пояснило, чому в проекті бюджету «заморозили» прожитковий мінімум

12:54, 23 вересня 2024
Міністр соцполітики Оксана Жолнович закликала депутатів повернутися до законопроекту, яким планується відв'язати «мінімалку» від прожиткового мінімуму та запровадити оподаткування для домогосподарств.
Потрібно прийняти закон, щоб зі зростанням прожиткового мінімуму зарплати не зростали – Мінсоцполітики пояснило, чому в проекті бюджету «заморозили» прожитковий мінімум
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович під час години запитань до Уряду 20 вересня закликала народних депутатів повернутися до розгляду законопроекту 3515, яким планується відв'язати «мінімалку» від прожиткового мінімуму та запровадити оподаткування для домогосподарств. Таким чином, вона відповіла на запитання, чому в проекті Держбюджету на 2025 рік прожитковий мінімум «заморозили» на рівні 2024 року. Справа у тому, що зростання прожиткового мінімуму призводить до перерахунку, зокрема, зарплат працівникам окремих установ.

Цей законопроект передбачає, що зі зростанням прожиткового мінімуму зарплати більше не зростатимуть. «Збільшення розміру прожиткового мінімуму призводить до необхідності проведення автоматичного перерахунку заробітної плати працівників бюджетної сфери та пошуку додаткових видатків бюджетів», - наголошується в пояснювальній записці.

«Нам би дуже допомогло ухвалення закону 3515, який ми спільно з комітетом розробляємо. Тому що прожитковий мінімум не може бути збільшений через те, що до нього прив'язано дуже велика кількість різних невластивих виплат, зокрема штрафів, і якщо тільки ми його піднімаємо, чи посадових окладів, це збільшує допомогу одинокій мамі на тисячу гривень, а, наприклад, пенсію якомусь з силовиків на 100 разів, тому дуже складно в таких випадках піднімати, оперувати цими сумами.

Разом з тим, ми запроваджуємо орієнтовано на обрахунок домогосподарства пілотну програму – базова соціальна допомога, яка, я сподіваюся, з січня вже буде працювати» - зазначила Жолнович.

За її словами, Уряд має намір запровадити нову соціальну допомогу, яка буде відходити від прожиткового мінімуму, «адже сам прожитковий мінімум є складною величиною, яку потрібно спочатку відв'язати для того, щоб її збільшити». «В рамках цієї нової допомоги сума покриття видатків для кожного домогосподарства буде більшою» додала вона.

Також, за її словами, Мінсоцполітики розробило законопроект, який дозволяє відійти ще більше від формату прожиткового мінімуму в обрахунку пенсії і прив'язати її до середньої заробітної плати по Україні і середньої заробітної плати впродовж життя, яку отримала людина.

Нагадаємо, 2 червня 2021 року законопроект 3515 було прийнято в першому читанні, але далі він не рухався. Як пояснювала тоді автор законопроекту Галина Третьякова, це потрібно тому, що коли Рада та бюджет хочуть підняти прожитковий мінімум, то одночасно піднімаються й заробітні плати. «Тому коли ми піднімаємо прожитковий мінімум, зростають зарплати. У нас сьогодні фінансова пастка. Ми не можемо збільшувати прожитковий мінімум, оскільки є така прив'язка. Держава сьогодні не може собі цього дозволити», – пояснювала Третьякова.

Ще один цікавий момент законопроекту полягає в тому, що Кабмін повинен розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроект про запровадження системи оподаткування доходів домогосподарства в частині, що перевищує розмір прожиткового мінімуму всіх членів домогосподарства.

Автор: Наталя Мамченко 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Розмір суддівської винагороди в судах першої інстанції у Верховній Раді охарактеризували як катастрофу

У парламенті повідомили, що розмір суддівської винагороди в судах першої інстанції вже не задовольняє потреби суддів.

Потрібно прийняти закон, щоб зі зростанням прожиткового мінімуму зарплати не зростали – Мінсоцполітики пояснило, чому в проекті бюджету «заморозили» прожитковий мінімум

Міністр соцполітики Оксана Жолнович закликала депутатів повернутися до законопроекту, яким планується відв'язати «мінімалку» від прожиткового мінімуму та запровадити оподаткування для домогосподарств.

Рівень фахової підготовки багатьох кандидатів на посади суддів викликає стурбованість – Вища рада правосуддя

У Вищій раді правосуддя повідомили, що занепокоєні тим, як судді з числа учасників добору 2017 року будуть здійснювати правосуддя.

Перманентна судова реформа робить професію судді непопулярною – Вища рада правосуддя

У Вищій раді правосуддя розповіли, чому професія судді втрачає привабливість для юристів.

Депутати запитали міністра соцполітики Оксану Жолнович, чому літні люди не були вчасно евакуйовані з Сумського геріатричного пансіонату

Оксана Жолнович відповіла, які заходи Мінсоцполітики вживає, аби евакуювати соціально уразливі категорії населення з місць бойових дій.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лариса Кулеша
    Лариса Кулеша
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Тетяна Шейко
    Тетяна Шейко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Наталія Баргаміна
    Наталія Баргаміна
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Володимир Гребенюк
    Володимир Гребенюк
    суддя Подільського районного суду міста Києва