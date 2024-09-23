Потрібно прийняти закон, щоб зі зростанням прожиткового мінімуму зарплати не зростали – Мінсоцполітики пояснило, чому в проекті бюджету «заморозили» прожитковий мінімум

Міністр соцполітики Оксана Жолнович закликала депутатів повернутися до законопроекту, яким планується відв'язати «мінімалку» від прожиткового мінімуму та запровадити оподаткування для домогосподарств.

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович під час години запитань до Уряду 20 вересня закликала народних депутатів повернутися до розгляду законопроекту 3515, яким планується відв'язати «мінімалку» від прожиткового мінімуму та запровадити оподаткування для домогосподарств. Таким чином, вона відповіла на запитання, чому в проекті Держбюджету на 2025 рік прожитковий мінімум «заморозили» на рівні 2024 року. Справа у тому, що зростання прожиткового мінімуму призводить до перерахунку, зокрема, зарплат працівникам окремих установ.

Цей законопроект передбачає, що зі зростанням прожиткового мінімуму зарплати більше не зростатимуть. «Збільшення розміру прожиткового мінімуму призводить до необхідності проведення автоматичного перерахунку заробітної плати працівників бюджетної сфери та пошуку додаткових видатків бюджетів», - наголошується в пояснювальній записці.

«Нам би дуже допомогло ухвалення закону 3515, який ми спільно з комітетом розробляємо. Тому що прожитковий мінімум не може бути збільшений через те, що до нього прив'язано дуже велика кількість різних невластивих виплат, зокрема штрафів, і якщо тільки ми його піднімаємо, чи посадових окладів, це збільшує допомогу одинокій мамі на тисячу гривень, а, наприклад, пенсію якомусь з силовиків на 100 разів, тому дуже складно в таких випадках піднімати, оперувати цими сумами.

Разом з тим, ми запроваджуємо орієнтовано на обрахунок домогосподарства пілотну програму – базова соціальна допомога, яка, я сподіваюся, з січня вже буде працювати» - зазначила Жолнович.

За її словами, Уряд має намір запровадити нову соціальну допомогу, яка буде відходити від прожиткового мінімуму, «адже сам прожитковий мінімум є складною величиною, яку потрібно спочатку відв'язати для того, щоб її збільшити». «В рамках цієї нової допомоги сума покриття видатків для кожного домогосподарства буде більшою» додала вона.

Також, за її словами, Мінсоцполітики розробило законопроект, який дозволяє відійти ще більше від формату прожиткового мінімуму в обрахунку пенсії і прив'язати її до середньої заробітної плати по Україні і середньої заробітної плати впродовж життя, яку отримала людина.

Нагадаємо, 2 червня 2021 року законопроект 3515 було прийнято в першому читанні, але далі він не рухався. Як пояснювала тоді автор законопроекту Галина Третьякова, це потрібно тому, що коли Рада та бюджет хочуть підняти прожитковий мінімум, то одночасно піднімаються й заробітні плати. «Тому коли ми піднімаємо прожитковий мінімум, зростають зарплати. У нас сьогодні фінансова пастка. Ми не можемо збільшувати прожитковий мінімум, оскільки є така прив'язка. Держава сьогодні не може собі цього дозволити», – пояснювала Третьякова.

Ще один цікавий момент законопроекту полягає в тому, що Кабмін повинен розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроект про запровадження системи оподаткування доходів домогосподарства в частині, що перевищує розмір прожиткового мінімуму всіх членів домогосподарства.

Автор: Наталя Мамченко

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