Нужно принять закон, чтобы с ростом прожиточного минимума зарплаты не росли – Минсоцполитики объяснило, почему в проекте бюджета «заморозили» прожиточный минимум

Министр соцполитики Оксана Жолнович призвала депутатов вернуться к законопроекту, которым планируется отвязать «минималку» от прожиточного минимума и ввести налогообложение для домохозяйств.

Министр социальной политики Оксана Жолнович во время часа вопросов правительству 20 сентября призвала народных депутатов вернуться к рассмотрению законопроекта 3515, которым планируется отвязать «минималку» от прожиточного минимума и ввести налогообложение для домохозяйств. Таким образом она ответила на вопрос, почему в проекте Госбюджета на 2025 год прожиточный минимум «заморозили» на уровне 2024 года. Дело в том, что рост прожиточного минимума приводит к перерасчету, в частности, зарплат работникам отдельных учреждений.

Этот законопроект предусматривает, что с ростом прожиточного минимума зарплаты больше не будут расти. «Увеличение размера прожиточного минимума приводит к необходимости проведения автоматического перерасчета заработной платы работников бюджетной сферы и поиска дополнительных расходов бюджетов», - отмечается в пояснительной записке.

«Нам бы очень помогло принятие закона 3515, который мы вместе с комитетом разрабатываем. Потому что прожиточный минимум не может быть увеличен из-за того, что к нему привязано очень большое количество различных несвойственных выплат, в том числе штрафов, и если только мы его поднимаем, или должностных окладов, это увеличивает помощь одинокой маме на тысячу гривен, а например , пенсию какому-нибудь из силовиков в 100 раз, поэтому очень сложно в таких случаях поднимать, оперировать этими суммами.

Вместе с тем мы вводим ориентированно на расчет домохозяйства пилотную программу – базовая социальная помощь, которая, я надеюсь, с января уже будет работать» - отметила Жолнович.

По ее словам, правительство намерено ввести новую социальную помощь, которая будет отходить от прожиточного минимума, «ведь само прожиточный минимум является сложной величиной, которую нужно сначала отвязать для того, чтобы ее увеличить». «В рамках этой новой помощи сумма покрытия расходов для каждого домохозяйства будет больше», добавила она.

Также, по ее словам, Минсоцполитики разработало законопроект, позволяющий отойти еще больше от формата прожиточного минимума в счете пенсии и привязать ее к средней заработной плате по Украине и средней заработной плате на протяжении жизни, которую получил человек.

Напомним, 2 июня 2021 года законопроект 3515 был принят в первом чтении, но дальше он не двигался. Как объясняла тогда автор законопроекта Галина Третьякова, это нужно потому, что, когда Рада и бюджет хотят поднять прожиточный минимум, то одновременно поднимаются и заработные платы. «Поэтому, когда мы поднимаем прожиточный минимум, растут зарплаты. У нас сегодня финансовая ловушка. Мы не можем увеличивать прожиточный минимум, поскольку есть такая привязка. Государство сегодня не может себе этого позволить», – объясняла Третьякова.

Еще один интересный момент законопроекта состоит в том, что Кабмин должен разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о введении системы налогообложения доходов домохозяйства в части, превышающей размер прожиточного минимума всех членов домохозяйства.

Автор: Наталя Мамченко

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