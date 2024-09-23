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В Украине повысят минимальное пособие по безработице до 3000 гривен, ОБНОВЛЕНО

14:43, 23 сентября 2024
Государственный центр занятости анонсирует новые условия выплат безработным с октября 2024 года.
В Украине повысят минимальное пособие по безработице до 3000 гривен, ОБНОВЛЕНО
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Государственный центр занятости Украины принял решение о повышении минимального размера пособия по безработице. Если постановление зарегистрируют в Минюсте, новые условия вступят в силу с 1 октября 2024 года.

Согласно проекту, минимальное пособие по безработице вырастет с 2500 гривен до 3000 гривен для лиц, имеющих не менее семи месяцев страхового стажа за последние 12 месяцев, а также для зарегистрированных внутренне перемещенных лиц. Между тем, для людей без страхового стажа размер пособия останется на уровне 1500 гривен.

Обновлено. Сейчас официальные источники сообщили, что такие изменения не планируются. Подробнее об изменениях будет сообщено позже.

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