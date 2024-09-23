В Україні підвищать мінімальну допомогу по безробіттю до 3000 гривень, ОНОВЛЕНО

Державний центр зайнятості анонсує нові умови виплат безробітним з жовтня 2024 року.

Державний центр зайнятості України ухвалив рішення про підвищення мінімального розміру допомоги по безробіттю. Якщо постанову зареєструють у Мін'юсті, нові умови набиратимуть чинності з 1 жовтня 2024 року.

Згідно з проєктом, мінімальна допомога по безробіттю зросте з 2500 гривень до 3000 гривень для осіб, які мають щонайменше сім місяців страхового стажу за останні 12 місяців, а також для зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб. Тим часом, для людей без страхового стажу розмір допомоги залишиться на рівні 1500 гривень.

Оновлено. Наразі офіційні джерела повідомили, що такі зміни не плануються. Детальніше про зміни буде повідомлено згодом.

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