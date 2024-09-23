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Камала Гарріс випереджає Дональда Трампа із результатом 49% проти 44%, – результати опитування

12:52, 23 вересня 2024
З липня підтримка Камали Гарріс зросла на 16 пунктів.
Камала Гарріс випереджає Дональда Трампа із результатом 49% проти 44%, – результати опитування
Джерело фото: Reuters
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Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс випереджає свого опонента-республіканця Дональда Трампа на 5 пунктів, згідно з опитуванням NBC News. За шість тижнів до виборів Гарріс отримує підтримку 49% зареєстрованих виборців, тоді як Трамп — 44%.

Хоча ці дані знаходяться в межах статистичної похибки, аналітики відзначають значний «зсув» у порівнянні з липневими показниками, коли Трамп випереджав Гарріс на 2 пункти. З липня підтримка Гарріс зросла на 16 пунктів, що є найбільшим приростом для будь-якого політика в опитуванні NBC News з часів Джорджа Буша після терактів 11 вересня.

Гарріс отримує більшу підтримку за показниками компетентності та ефективності, тоді як Трамп залишається лідером у питаннях економіки та інфляції, хоча і з меншим відривом, ніж під час виборів проти Джо Байдена.

Соціологи зазначають, що частина зниження рейтингів Трампа може бути пов'язана з республіканцями, які не є його завзятими прихильниками, але все ж готові голосувати за нього в контексті загального протистояння між демократами і республіканцями.

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