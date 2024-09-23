Камала Харрис опережает Дональда Трампа с результатом 49% против 44%, – результаты опроса

С июля поддержка Камалы Харрис выросла на 16 пунктов.

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опережает своего оппонента-республиканца Дональда Трампа на 5 пунктов, согласно опросу NBC News. За шесть недель до выборов Харрис получает поддержку 49% зарегистрированных избирателей, тогда как Трамп - 44%.

Хотя эти данные находятся в пределах статистической погрешности, аналитики отмечают значительный «сдвиг» по сравнению с июльскими показателями, когда Трамп опережал Харрис на 2 пункта. С июля поддержка Харрис выросла на 16 пунктов, что является самым большим приростом для любого политика в опросе NBC News со времен Джорджа Буша после терактов 11 сентября.

Харрис получает большую поддержку по показателям компетентности и эффективности, тогда как Трамп остается лидером в вопросах экономики и инфляции, хотя и с меньшим отрывом, чем во время выборов против Джо Байдена.

Социологи отмечают, что часть снижения рейтингов Трампа может быть связана с республиканцами, которые не являются его ярыми сторонниками, но все же готовы голосовать за него в контексте общего противостояния между демократами и республиканцами.

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