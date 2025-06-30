После завершения «Контракта 18–24» будет предоставлена отсрочка на год — в Раде зарегистрирован законопроект

Добровольцы, которые отслужили по «Контракту 18–24», гарантированно получат отсрочку на один год — законопроект.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Министерство обороны инициировало внесение изменений в законодательство, предусматривающих 12-месячную отсрочку от мобилизации для добровольцев, отслуживших по «Контракту 18–24».

30 июня Кабинет Министров Украины зарегистрировал документ в Верховной Раде.

Как сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, проект Закона №13440 «О внесении изменения в статью 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» относительно предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации отдельным категориям граждан».

Законопроект направлен на установление основания для предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации военнообязанным и резервистам, которые в период действия военного положения в возрасте от 18 до 25 лет, имея право на отсрочку от призыва, установленную статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», были приняты на военную службу по контракту сроком на один год и уволены с военной службы после его завершения.

Проектом Закона предлагается дополнить статью 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» новой частью, согласно которой не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в течение 12 месяцев военнообязанные и резервисты, которые во время действия военного положения были приняты на военную службу по контракту из числа граждан в возрасте от 18 до 25 лет и были уволены со службы на основаниях, определенных подпунктом «а» пункта 2 и подпунктом «ж» пункта 3 части пятой статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

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